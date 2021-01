Bayern leva empate aos 50 do 2º tempo e é eliminado nos pênaltis por time da 2ª divisão na Copa da Alemanha

No último jogo da segunda rodada da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique, jogando fora de casa, foi eliminado pelo Holstein Kiel nos pênaltis após empate por 2 a 2 depois de 120 minutos.

Sem Robert Lewandwoski durante a maioria do jogo, vindo do banco de reservas, mas com vários de seus titulares desde o início, o Bayern sofreu diante do time que é terceiro colocado na segunda divisão da Bundesliga neste momento.

Gnabry abriu o placar aos 14 minutos de jogo. O Kiel chegou ao empate com Bartels, aos 37 da etapa inicial.

Aos 3 minutos do segundo tempo, Leroy Sané acertou uma bela cobrança de falta e fez o segundo gol do Bayern.

O atual campeão da Champions, porém, não conseguiu ampliar. E o Kiel, no último minuto de jogo, aproveitou para empatar com Wahl, aos 50 do segundo tempo, de cabeça.

Lewandowski, Kimmich, Muller, Alaba, Douglas Costa fizeram as suas cobranças de pênalti para o Bayern. Mas Marc Roca perdeu a sua cobrança, defendida pelo goleiro rival.

Wahl, Arslan, Serra, Lee, Hauptmann e Bartels fizeram todos os pênaltis do Kiel.

Essa é a primeira vez desde 2003-04 que o Bayern é eliminado na Copa da Alemanha por um time que não seja da primeira divisão.