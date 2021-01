Lucas Penteado, ou Koka, tem se tornado o primeiro vilão da casa. Na verdade, o brother anda arrumando treta com todo mundo.

Em uma atitude no mínimo polêmica, a cantora Karol Conká fez com que todos do grupo VIP pudessem tomar café da manhã primeiro que Lucas Penteado, fazendo com que ele fosse comer sozinho.

A tag “desumano” e a hashtag #ForaKarolConka reuniram frases de intolerância ditas pela sister e fotos do ator se alimentando na cozinha vazia. “Eles realmente fizeram o Lucas comer sozinho, e isso é desumano”, disse a seguidora Ingrid sem querer acreditar que as ameaças feitas por Karol se concretizaram.

Lucas causou um mal-estar no reality show durante a festa do último sábado (30), na qual ele alegou ter fingido estar bêbado para testar a fidelidade dos demais participantes no jogo. Após ser chamado de “otário” diversas vezes por Camilla de Lucas, o brother iniciou uma série de discussões com a maioria dos participantes e ameaçou desistir do jogo.