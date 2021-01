O que os astros dizem sobre o BBB21? No dia da estreia do programa, Samir Duarte e Jeska Grecco conversam com a astróloga Titi Vidal no novo episódio do podcast BBB Tá On. No papo, ela lê o mapa do programa e faz uma análise do signo dos participantes. E o recado dos astros é claro! “Tudo pode acontecer”, garante Vidal. Ouça agora!