BBB Tá On: ouça agora o podcast do BBB21 apresentado por Samir Duarte e Jeska Grecco | Podcast BBB

Fã de BBB: atenção, preste muita atenção! No BBB21, você tem um podcast para chamar de seu. Já está no ar o BBB Tá On , programa todo dedicado ao reality show que a gente ama. Apresentado pelos podcasters (e apaixonados por BBB) Samir Duarte e Jeska Grecco e com três edições semanais, o podcast estreia como um espaço para debater com humor, opinião e convidados os principais acontecimentos dos 100 dias de confinamento.

“Vai ter muito assunto! Teorias, fofocas, opinião, entrevistas, análises, zoeira, drama”, promete Samir Duarte. “As pessoas vão se divertir muito. Não vamos ser parciais!”, complementa Jeska Grecco.

BBB Tá On tem episódios inéditos às segundas, quartas e sextas e está disponível no Gshow, no Globoplay e nas principais plataformas de áudio. No episódio especial de estreia, os apresentadores repercutem o elenco do programa. Ouça agora!

2 de 3 Samir Duarte: podcaster adoraria entrevistar Thelma, vencedora do BBB20 — Foto: Isabella Pinheiro/Gshow Samir Duarte: podcaster adoraria entrevistar Thelma, vencedora do BBB20 — Foto: Isabella Pinheiro/Gshow

“Minha mãe queria que eu fosse médico ou advogado, eu queria ser um adulto que usa criatividade no trabalho. Comecei publicitário, mas aí inventaram a internet e achei mais divertido”, lembra Samir, 36 anos.

Já conhecido no mundo dos podcasts, ele conheceu o formato na época da faculdade. “Vídeo online era impensável com a velocidade que a gente tinha. Aí, áudio virou a mídia do meu coração pra consumir cultura pop sem ter que ficar na frente do computador”, recorda.

Depois de 10 anos como consumidor de podcasts, se juntou a dois amigos e entrou no meio como apresentador, ainda em 2014. Agora, ele se junta a Jeska Grecco para falar sobre o BBB21. “Espero que o podcast seja essa conversa imaginária que o ouvinte vai ouvir de casa e falar sozinho ‘Concordo’ ou ‘Gente, esse povo tá doido’. E vai ter muito assunto! Teorias, fofocas, opinião, entrevistas, análises, zoeira, drama. Humor, traição, lealdade, tudo que der pra falar de BBB”, promete.

Sua edição favorita do BBB?

Amava o BBB5, mas agora definitivamente o BBB20.

Um ex-BBB preferido?

Aline Mattos, do BBB13, ícone injustiçado.

Momento marcante do reality?

A Revolta da Tina, que teve panelaço 18 anos antes de ficar popular, mala na piscina, tombo, gritaria, uma sinfonia de tretas.

Um meme inesquecível?

Solange e o “Iarnuou”.

Um frase do BBB pra mandar no grupo da família?

“Não sabe brincar, não desce pro play, Bambam!”

Um ex-BBB que saiu antes da hora?

A Ariadna Arantes, do BBB11. Se hoje em dia já seria incrível para a comunidade uma participante trans, imagina há 10 anos! Infelizmente o Brasil não estava preparado, mas ainda quero ver um participante trans arrasando no programa e normalizando cada vez mais a sua existência no Brasil.

Ex-BBB que gostaria de entrevistar?

Thelminha Assis, do BBB20, sobre como é ser a participante mais graciosa que já passou pelo programa. E o Diego Alemão, que pra mim foi um dos maiores jogadores que já passou por todas as temporadas.

Toparia ir pro BBB?

Sim, quem não toparia hoje em dia? Mas ia morrer de medo de me perder no jogo e, de repente, virar uma pessoa que eu fico julgando daqui de fora. Daqui do sofá, vendo todo mundo, é fácil tomar as decisões certas.

3 de 3 Jeska Grecco garante humor e nada de parcialidade no podcast — Foto: Isabella Pinheiro/Gshow Jeska Grecco garante humor e nada de parcialidade no podcast — Foto: Isabella Pinheiro/Gshow

“Comecei participando de alguns podcasts, inclusive com o Samir, antes de ter meu próprio podcast”, conta Jeska, 31 anos. Hoje à frente de dois projetos no mundo do áudio, ela se junta a Samir para um papo três vezes na semana sobre o BBB21.

“As pessoas vão se divertir muito. Não vamos ser parciais! E quando a gente tiver convidado (eliminados, ex-BBBs ou alguém que curte o programa), a ideia é trazer coisas que a gente não vai ver em outros lugares”, garante.

Sua edição favorita do BBB?

Minha edição favorita é a 20. Eu acho que foi um momento que eu vivi intensamente. Depois de a Lady Gaga ganhar o Oscar, foi a única vez que gritei na janela na minha vida. Foi um momento marcante e importante pra mim. E eu amei muito, muito mesmo.

Um ex-BBB preferido?

Amo de paixão a Gleicy, do BBB18. Torci muito por ela na casa e adoro acompanhar nas redes sociais. Ela é divertida, sensata. Queria ser amiga pessoal dela. E eu adoro o Daniel do coqueiro (BBB11). Meu sonho é dançar com ele.

Momento marcante do reality?

Um momento marcante pra mim, como uma boa emo, é relembrar o dia em que o Simple Plan foi no Big Brother. Era a temporada do Alemão. E é muito bom, porque eles chegam na área de fora da casa e vira um show do Simple Plan do nada. E eles se jogam na piscina juntos. É maravilhoso, porque nessa mesma noite tem uma briga do Alemão, não lembro com quem, e ele está usando uma camisa do Simple Plan. A maior treta, e todo mundo muito emo, com as camisetas do Simple Plan. Pra mim, foi icônico.

Um meme inesquecível?

O “Iarnuou” é o melhor. Eu não consigo mais ouvir a musica original sem cantar “Iarnuou”. Ele ultrapassou qualquer barreira de ser um meme da casa e virou um meme do Brasil. Todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo canta.

Uma frase do BBB pra mandar no grupo da família?

Eu amo uma frase da Aline (BBB13) brigando com o Bambam em que ela fala: “Eu sou blindada, sua praga não pega”. Essa frase é perfeita para o grupo da família. Aliás, aquela briga inteira é maravilhosa. Dá pra jogar no grupo várias frases, mas com a voz da Aline. Grave, debochada, mas com classe e pegando fogo por dentro.

Um ex-BBB que saiu antes da hora?

Amava a Hana, do BBB19. Ela era tudo. Fiquei muito chateada quando ela saiu. Ela era boa na casa e dava uma movimentada. Queria ter visto ela mais tempo lá!

Ex-BBB que gostaria de entrevistar?

Eu ia amar entrevistar a Ana Clara. Eu era muito fã dela dento do BBB. Eu acho ela legal, carismática, divertida. E sei que ela é fã de podcast. Eu ia amar falar com ela sobre isso.