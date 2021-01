BBB21 aposta em anônimos conhecidos · .

Alguns dos anônimos do BBB21 já vão entrar no programa com a torcida de famosos assegurada. Celebridades como Maraisa, Felipe Neto e Gizelly Bicalho, por exemplo, não fizeram questão nenhuma de esconder que conhecem pessoas anunciadas no grupo Pipoca do reality show da Globo e, inclusive, vibraram ao saber que já possuem seu candidato preferido ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Inicialmente com torcida declarada para Rodolffo Matthaus, a irmã de Maiara ficou confusa ao saber que Arcrebiano Araújo também está confinado para a edição que começa no próximo dia 25. A sertaneja e o modelo já se relacionaram durante dois anos. “Não sei mais pra quem torcer”, brincou Maraisa.

Gizelly, por sua vez, comemorou ao descobrir que Arthur Picoli também faz parte do elenco do BBB21, mas deixou claro que não vai passar pano por ser seu amigo, caso tenha alguma atitude que ela não goste. “É bom ele se comportar”, avisou. O capixaba ainda tem amizade com Kleber Bambam, campeão do primeiro BBB.

Felipe Neto, que recusou o convite para entrar no BBB20, anunciou que sua torcida vai para Lumena Aleluia. “Era roteirista do nosso hub na Play9”, contou o youtuber, que ficou triste quando a DJ pediu demissão, sem saber que era por causa do BBB21.

Apesar de não ter ganhado nenhuma declaração pública, Kerline Cardoso já entrou para o reality com o posto de conhecida de Rafa Kalimann no currículo. A maquiadora já participou de eventos com a vice-campeã do BBB20 e tem até foto com ela em suas redes sociais.

Além disso, alguns dos anônimos já foram apresentados pela Globo com uma quantidade considerável de seguidores no Instagram. Arthur e Kerline são os mais populares, com 51 e 56 mil fãs, respectivamente, ao serem anunciados.

Confira abaixo a relação de alguns anônimos do BBB21 com famosos:

