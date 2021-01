O BBB21 já começou! Nesta terça, 19/1, você conhece os participantes da edição, que estreia na segunda-feira, 25/1. Mas antes mesmo do programa começar você já começa a conhecer os novos confinados. No Gshow você acompanha, com exclusividade, como está a emoção e expectativa dos novos brothers, antes de entrarem na casa, no Diário de Confinamento.