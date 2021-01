BBB21: Confira as novidades da #RedeBBB | BBB21

Que o game começa antes mesmo da estreia a gente já sabe desde ontem. Mas esse ano, além de uma votação aberta para chamar de sua no Gshow, a plataforma oficial da #RedeBBB terá um gostinho do que está por vir no BBB 21. Um conteúdo inédito e exclusivo: um Diário do Confinamento. Diretamente do hotel, os novos brothers e sisters contam como está a emoção e a expectativa antes de entrarem na casa. O público vai poder matar a curiosidade com recados gravados pelos participantes no começo do confinamento. Com isso, será possível conhecer um pouco mais sobre cada um, e decidir quem leva a vantagem da imunidade na largada do game.

No BBB21, a #RedeBBB ainda ganha formatos inéditos e segue com clássicos de sucesso. Com o trio de apresentadores prontíssimo – Ana Clara, Rhudson Victor e Vivian Amorim –, além de programas já consagrados, novidades ainda mais interativas estão entre os destaques da grade para a nova edição do reality. Confira todos os detalhes do que vem por aí:

Formato de sucesso, o Bate-Papo com o eliminado é a primeira conexão do participante com o mundo de fora. Com aquela recepção especial da #RedeBBB logo após deixar a casa, o ex-participante tem contato com as primeiras percepções do público. O programa, conduzido por Ana Clara Lima, acontece toda terça-feira no Gshow e no Globoplay, assim que o BBB acaba na TV. Na conversa, o agora ex-BBB assiste a alguns momentos marcantes da sua participação no reality, repercute situações vividas dentro da casa, avalia seus companheiros de game e ganha o já famoso presente do eliminado, um ‘mimo’ que representa um pouco das suas características no ‘Big Brother Brasil’.

E tem novidade na #RedeBBB. O antigo Boletim está de cara nova. Agora a internet fala com a internet. Com um conteúdo mais voltado ao react de situações da casa, o novo formato traz Rhudson Victor narrando os principais acontecimentos do dia. Os comentários do público nas redes sociais também funcionam como um ativo para essa conversa, com distribuição nativa nos perfis oficiais do BBB todas as segundas, quartas e sextas, sempre antes do programa ir ao ar na TV. E, quem sabe, ele traz algum spoiler que tanto amamos?

A Mesa BBB passa a promover semanalmente – toda quinta-feira, ao vivo – um debate ainda mais amplo com eliminados, ex-BBBs e influenciadores. Tudo será assunto: passando pelas estratégias do jogo, barracos do programa, posicionamentos e relacionamentos entre participantes. Ana Clara Lima, Rhudson Victor e Vivian Amorim se revezam no comando da atração, que vai ao ar no Gshow, e também conta sempre com a participação do eliminado da semana.

