BBB21: confira as novidades desta edição e relembre o que já rolou para surpreender os brothers | BBB21

O #FeedBBB tem um upgrade para lá de interessante: os brothers terão um aplicativo de paquera chamado Flecha . Será que teremos muitos matchs?

Fora tudo isso, a gente já sabe que vai ter de novo Prova Bate a Volta, Castigo do Monstro, Big Fone… O BBB21 promete!

Para seguir nesse gostinho de novidades, relembre as surpresas que já movimentaram a casa mais vigiada do Brasil!

Alguém imagina o BBB sem o Colar da Imunidade? Mas esse tempo existiu. A prova tão disputada pelos participantes semanalmente entrou no game só no BBB3.

A Prova do Anjo começou no BBB3

A moeda do BBB, que serve para comprar comida para a casa, surgiu no BBB5.

Já teve até painel de estalecas na casa do BBB

Ao longo dos anos, vários falsos participantes entraram na casa. No BBB6, os gêmeos Djair e Djairo se revezaram durante seis dias para confundir a cabeça dos confinados.

Djair e Djairo foram os primeiros gêmeos a entrarem no BBB

No BBB13, um “falso hermano” deu um alô para os brothers. Miguel passou poucos dias na casa, mas o suficiente para se envolver com Fani. No final, ela não gostou nadinha de saber que ele, na verdade, era um ator.

No BBB15, por sua vez, Amanda e Andressa passaram 72 horas na casa fingindo ser uma só.

Amanda e Andressa enganaram os brothers do BBB15

Já no BBB16, Juliano Laham fingiu ser um participante do Big Brother Líbano e teve um romance rápido com Munik.

Juliano Laham teve romance com Munik

É intercâmbio que fala?

O BBB7 foi o primeiro a contar com um hóspede internacional. O argentino Pablo Espósito, ex-participante do Gran Hermano, ficou poucos dias no reality, mas foi tempo suficiente para investir em Carolini e causar tomando banho nu.

Pablo participou do "Gran Hermano" da Argentina

Um outro estrangeiro deu o ar da graça no BBB9. Os brothers receberam o angolano Ricardo Venâncio, o Ricco, vencedor do Big Brother África.

Ricco venceu o BBB África

Já no BBB12 foi a vez da espanhola Noemí Merino. Ela veio do Gran Hermano para participar do reality brasileiro. Na casa, ela se encantou por Fael, vencedor da edição.

Noemí teve sua passagem marcante na casa do BBB

Já Elettra Lamborghini, do Gran Hermano Espanha, deu uma passadinha no BBB17.

Elettra passou alguns dias na casa do BBB17

Por fim, o italiano Alberto Mezzetti, vencedor da edição 2018 do Grande Fratello, passou uns dias confinados no BBB19.

O italiano Alberto participou do BBB19

Já a dinâmica responsável por irritar boa parte dos participantes teve início na oitava edição.

Hadson e Chumbo cumpre o Castigo do Monstro do Abacaxi

Foi também no BBB8 que os participantes ficaram chocados ao ver um telefone instalado na casa.

Big Fone do BBB20

A grande estreia do muro aconteceu no BBB9. Logo no primeiro dia, uma surpresa para os confinados: a construção os dividia entre Lado A e Lado B.

No BBB14, o muro apareceu no meio do confinamento: mães e tias dos participantes foram confinadas em segredo. Elas participaram do reality por cinco dias e tiveram papeis importantíssimos, como ajudá-los na Prova do Líder.

Casa foi dividida por um muro no BBB17

No BBB17, o muro apareceu após uma falsa eliminação, e os participantes foram divididos. Metade ficou de um lado, e a outra metade, no outro.

Já no BBB20, o muro retornou para dividir os integrantes dos grupos Pipoca e Camarote no início da competição.

Na estreia do BBB20, brothers descobrem que a casa está dividida em grupos por um muro

O temido Quarto Branco apareceu pela primeira vez no BBB9. Na ocasião, Leonardo acabou eliminado ao apertar o botão vermelho.

Quarto branco BBB9

O espaço retornou no BBB10 e teve um update no BBB20: o teto abaixava!

Gizelly, Manu e Felipe no Quarto Branco

A Casa de Vidro também surgiu no BBB9, e a novidade já veio em dose dupla! Primeiro, quatro participantes ficaram em uma redoma em um shopping no Rio de Janeiro. Depois, uma nova Casa de Vidro foi instalada no jardim da casa com apenas dois participantes.

Josiane e Emanuel foram os escolhidos para entrar na casa do BBB9 diretamente da Casa de Vidro

No BBB11, os cinco primeiros eliminados do programa foram confinados na Casa de Vidro em um shopping no Rio de Janeiro.

Cinco primeiros eliminados do BBB11 foram para Casa de Vidro

No BBB13, a Casa de Vidro teve mais habitantes: seis candidatos disputando duas vagas para entrar no Big Brother Brasil.

Participantes na Casa de Vidro no BBB13

No BBB20, ela voltou com quatro participantes disputando duas vagas. Daniel e Ivy foram os escolhidos para entrar na casa.

Participantes da Casa de Vidro do BBB20 fazem brinde

A dinâmica surgiu no BBB10 e possibilitou que um sortudo anulasse uma decisão no jogo e até que escape do Paredão. O Poder Supremo retornou no BBB12.

O momento em que o apresentador provoca os brothers com perguntas sobre o jogo na casa surgiu no BBB11.

Jogo da Discórdia costuma exaltar os ânimos dos brothers

No BBB11, o espaço coringa, que mudava dependendo da “surpresa”, apareceu três vezes: Quarto Dourado, Quarto de Pandora e Quarto do Terror.

No BBB11, o público votava e elegia um participante para ser o sabotador da semana. O mais votado recebia sua missão no Confessionário e deveria cumpri-la sem que os outros confinados desconfiassem.

No BBB13, Anamara ficou chocada ao pensar que havia sido eliminada e se deparar com um quarto repleto de câmeras. A falsa eliminação continuou em outras edições. Ana Paula, no BBB16, Emilly, no BBB17, Gleici, no BBB18, e Gabriela, no BBB19, também levaram esse susto.

Gleici entra no Quarto Farol

Todo mundo lembra que Ana Clara entrou no reality ao lado de sua família. A ruiva disputou um Paredão com o pai, a mãe e um primo e apenas dois seguiram no confinamento – ela e Airton, no BBB18.

Eva, Ana Clara, Ayrton e Jorginho, a Família Lima, disputaram duas vagas na casa

Antes disso, o BBB17 confinou dois casais de gêmeos: Antonio e Manoel, e Emilly e Mayla. No entanto, o público teve que separar os irmãos logo na primeira semana com a eliminação de um integrante de cada família.

Os gêmeos Antônio e Manoel, e as gêmeas Mayla e Emilly disputaram a berlinda

No BBB19, três participantes ficaram confinadas no segundo andar em um quarto cercado de painéis de LED que exibiam mini games que deveriam ser cumpridos. As escolhidas foram Hana, Paula e Hariany.

Quarto dos 7 Desafios

As noites de votação ficaram ainda mais emocionantes com a Prova Bate Volta, que surgiu no BBB20. A dinâmica consiste em uma prova em que os participantes emparedados na votação disputam uma chance de se livrar da berlinda. Apenas o indicado pelo Líder fica de fora da competição.

Felipe escapa da Prova Bate e Volta

