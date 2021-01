BBB21: conheça os signos de cada um dos participantes! | Horoscopo Etc

Com os nomes confirmados na casa mais vigiada do Brasil, chegou a hora de saber o signo de cada um dos participantes do BBB21! Afinal de contas, se tem sagitariano, a gente sabe que as festas vão render. Se tem ariano, possíveis tretas vão rolar. E será que temos librianos, aqueles típicos indecisos, ‘sofrendo’ na hora de votar no Paredão???