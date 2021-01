BBB21: cozinhas Vip e Xepa ficam lado a lado na parte interna da casa | BBB21

Uma das maiores brigas da última edição ocorreu dentro da cozinha da Xepa. Quem não lembra da tão famosa discussão pelo feijão? E para deixar as refeições ainda mais calorosas, o BBB21 traz mais uma novidade: pela primeira vez, as cozinhas dos grupos Vip e Xepa estão lado a lado. Sim, ambas estarão na parte interna da casa mais vigiada do Brasil.