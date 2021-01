BBB21 é ameaçado de interferência italiana após ação de brasileiros no Gran Fratello · .

Os italianos fãs de reality show estão ansiosos para a estreia do BBB21. Não para curtir a temporada, mas sim para terem a chance de promover uma vingança contra brasileiros que têm votado para salvar uma conterrânea que disputa o Gran Fratello VIP. A edição do Big Brother da Itália está no ar atualmente e conta apenas com celebridades do país.

A modelo catarinense Dayane Mello é a representante do Brasil no programa. Considerada uma das participantes mais polêmicas da temporada, ela já foi alvo de preconceito dentro da casa e também teve comportamentos que causaram revolta dos colegas de confinamento e de telespectadores.

Ex-affair do jogador Mario Balotelli, a influenciadora digital de 31 anos já foi indicada para oito televotos, o paredão do Gran Fratello, e voltou de todos eles. Apesar de serem permitidos apenas seis votos por dia, fãs brasileiros conseguiram mecanismos para ajudar Dayane e ainda organizam mutirões.

Por isso, os telespectadores da Itália aguardam o início do BBB21 para interferir no jogo da Globo também. Nos comentários de uma publicação feita pela conta oficial do Big Brother Brasil nesta sexta-feira (1º), diversos internautas do país da macarronada escreveram com “ameaças” de interferência.

“Brasileiros, viemos desfazer cada casal”, “Olá, brasileiros, agora podemos fazer o que você fez”, “Estou pronto para estragar toda a edição” e “Que comece a guerra” foram apenas alguns dos comentários. Os brasileiros não fugiram do confronto.

“Amorzinho, aqui fazemos 1 bilhão de votos em cada televoto. Vocês não conseguem mudar nada, mas bem-vindos. Assistam mesmo, vocês vão gostar”, escreveu um perfil do Brasil. “Não estamos intimidados, vocês não fazem ideia do que é brasileiro votando em reality, meu bem”, debochou outro.

Confira abaixo alguns posts sobre essa guerra entre fãs de realities de Brasil e Itália:

Brasiliani arriviamo a disfarvi ogni coppia

— Golden✨ se vede che non ce senti 🐍 (@itslarrybabex) January 1, 2021

CIAO BRASILIANIIII

ORA TOCCA A NOI FARE QUELLO CHE AVETE FATTO VOI

— CACIOTTARA🐍 (@FelipeMaryFanti) January 1, 2021

io pronta a rovinarvi l’intera edizione pic.twitter.com/IlPZ343a8o

— 𝗅 𝖾 𝗇 𝖽 𝗈 𝗋 𝗆 𝗂 𝗇 (@liamscare) January 1, 2021

amorzinho, aqui fazemos 1 bilhao de votos em cada televoto. Voces nao conseguem mudar nada, mas vem vindos. Assistam mesmo porque voces vao gostar

— Pitty 🌪🌋 (@prixleone) January 1, 2021

Kkkkkkkkkkkkkk podem tentar, não estamos intimidados, vocês não fazem ideia do que é brasileiro votando em reality meu bem pic.twitter.com/r5rEh1MyPo

— Sasa🐇👸🏾💥 (@luvisraissa) January 1, 2021

Pega aqui nosso 1°, 2° e 3° lugar nos guinnes book. E a gente não vai perturbar vocês, votem quantas vezes quiser sem limites de contas. pic.twitter.com/sUntfN830s

— Lauri (@BicaLimannGavas) January 1, 2021

Brasil no Gran Fratello

Nas redes sociais, existem páginas de apoiadores que puxam mutirão em prol de Dayane e de seus apoiadores. Como em todo reality, há uma guerra de torcidas. E os italianos que não gostam da brasileira estão revoltados com a interferência dos internautas do Brasil.

Uma das páginas, o Portal Dayane Mello, já foi derrubada cinco vezes no Twitter por denúncias. “Caímos de novo, pela quinta vez se eu não me engano. E até fevereiro [mês de encerramento do Gran Fratello] vamos cair e levantar quantas vezes forem necessárias. Parece que estamos incomodando os ‘terra nostra’, que pena!”, escreveu o perfil, que fechou a conta.

A rivalidade ganhou ainda mais força no primeiro dia de 2021, com o post da conta oficial do BBB21. Veja abaixo:

Pra quem não entendeu: A brasileira Dayane Mello está participando do GF na Itália e os brasileiros deram um jeito de votar e estão mandando e desmandando no programa. Eles acham que vão conseguir fazer o mesmo aqui, alguém avisa? pic.twitter.com/fEyIO4w6xI

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 1, 2021

Dayane tem 207 mil seguidores no Instagram, tem uma carreira como modelo e já é uma velha conhecida do público italiano, sendo finalista da Dança dos Famosos local, além de ter disputado outros três realities.

No Gran Fratello, a influenciadora já foi alvo de comentários machistas e xenofóbicos dentro da casa. O participante Francesco Oppini chegou a mencionar que uma “festa com ela e meus amigos seria um desastre” e que a sister “seria estuprada” em Verona. Ele falou isso depois de vê-la bêbada em uma festa no programa.

“Não é porque eu tenho a mente aberta e seja diferente que vocês têm que me dizer essas coisas. Sou mãe. E se amanhã as mães falarem sobre isso na escola da Sofia? Eu tenho uma filha que me assiste em casa”, comentou ela na ocasião.

Os críticos de Dayane dizem que ela é manipuladora e também condenam o “body shaming” (ridicularizar o corpo de alguém) que ela fez durante o confinamento, exaltando os corpos magros.

Confira abaixo posts de Dayane Mello no Gran Fratello: