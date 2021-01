BBB21 e estreia de Gênesis turbinam ibope de Globo e Record no horário nobre · .

Com o anúncio da lista de participantes do BBB21 ao longo da programação da Globo e o primeiro capítulo de Gênesis na Record, a terça-feira (20) teve um número de televisores ligados maior do que a média na Grande São Paulo. Atrações das duas emissoras tiveram desempenhos turbinados no Ibope, principalmente no horário nobre.

Na Globo, o efeito da divulgação dos 20 candidatos do Big Brother Brasil começou já no fim da tarde, com o Vale a Pena Ver de Novo. Laços de Família marcou 21,3 pontos de média e teve o melhor resultado em uma terça em 19 semanas –desde a última semana de Êta Mundo Bom!.

Já Malhação (19,3 de média), Flor do Caribe (21,7), Haja Coração (25,3) e A Força do Querer (30,2), que também exibiram nomes do BBB21 em seus respectivos intervalos, registraram aumento de ibope na comparação com as quatro terças anteriores.

Na Record, a estreia de Gênesis registrou 16,1 de média, com picos de 18 pontos. Esse foi o melhor primeiro capítulo de uma novela da emissora desde A Terra Prometida, que começou em julho de 2016 e substituiu o fenômeno Os Dez Mandamentos.

No horário de Gênesis, 72% dos televisores estavam ligados na Grande São Paulo, um aumento de quatro pontos percentuais na comparação com esse mesmo horário nas quatro semanas anteriores, quando Amor Sem Igual estava no ar.

Na carona da estreia, a reprise de Jesus anotou 9,8 pontos e manteve a Record com folga na vice-liderança. Essa foi a melhor terça-feira do folhetim protagonizado por Dudu Azevedo. Mais cedo, o Jornal da Record anotou 9,4 pontos e teve a melhor média no ano.

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 19 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,7 Bom Dia São Paulo 7,6 Bom Dia Brasil 9,1 Mais Você 7,3 Encontro com Fátima Bernardes 6,6 SP1 10,3 Globo Esporte 10,9 Jornal Hoje 11,7 Sessão da Tarde: Sky High: Super Escola de Heróis 13,3 Laços de Família 21,3 Malhação 19,3 Flor do Caribe 21,7 SP2 23,6 Haja Coração 25,3 Jornal Nacional 27,0 A Força do Querer 30,2 Carcereiros 21,9 Shippados 12,2 Jornal da Globo 8,0 Vai que Cola 5,9 Corujão: Expresso do Amanhã 3,9 Hora 1 4,3 Média do dia (7h/0h): 6,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,0 Balanço Geral Manhã (rede) 1,6 Balanço Geral Manhã (local) 3,1 Fala Brasil 3,7 Hoje em Dia 4,3 JR 24H (Manhã) 4,2 Balanço Geral 8,2 Escrava Mãe 5,1 JR 24H (Tarde 1) 4,3 Cidade Alerta 6,7 JR 24H (Tarde 2) 6,0 Jornal da Record 9,4 Gênesis (estreia) 16,1 Jesus 9,8 Cine Record Especial: Buscando… 4,5 JR 24H (Madrugada) 2,5 Fala Que Eu Te Escuto 1,1 Igreja Universal do Reino de Deus 0,6

Média do dia (7h/0h): 5,3 Primeiro Impacto 3,4 Bom Dia & Cia 4,4 Triturando 4,8 Casos de Família 4,3 Triunfo do Amor 5,7 Quando me Apaixono 7,1 SBT Brasil 6,1 Roda a Roda 7,3 Cupom Premiado Baú 7,2 Chiquititas 6,6 Programa do Ratinho 6,6 Cine Espetacular: Caçada Mortal 5,4 The Noite 2,6 Operação Mesquita 1,8 Triturando (reapresentação) 1,9 SBT Brasil (reapresentação) 2,2 Primeiro Impacto 2,3

Fonte: Emissoras