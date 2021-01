BBB21 estreia hoje com seis participantes já imunes; saiba mais novidades | BBB21

Quem aí também está com o coração a mil para a estreia do BBB21? 😍 Mais uma edição está prestes a começar nesta segunda-feira, 25/1, e, como sempre, com novidades que prometem agitar tanto os confinados, como os fãs do reality.

O jogo, vocês já sabem, começou antes mesmo dos brothers e sisters entrarem na casa. A primeira votação do BBB21 foi para o público escolher seis participantes (três do Grupo Pipoca, dos inscritos, e três do Grupo Camarote, dos convidados), que gostariam de imunizar. O resultado já foi divulgado e aqui você acompanha tudo!

Além disso, a casa mais vigiada do país conta com nova decoração e novos ambientes. As cozinhas da Xepa e do VIP agora estão coladinhas, a academia ganhou um upgrade e até aplicativo de paquera são alguns dos componentes que estão prontos para receber brothers e sisters. Quer conferir tudo de uma vez? Vem com a gente! 🙌🙌

2 de 9 BBB21 conta com 20 participantes divididos entre famosos, do Camarote, e inscritos, do Pipoca — Foto: Arte: Ighor Jesus / Gshow BBB21 conta com 20 participantes divididos entre famosos, do Camarote, e inscritos, do Pipoca — Foto: Arte: Ighor Jesus / Gshow

O BBB21 já chega batendo recorde, do jeito que a gente gosta! Essa edição terá o maior tempo de confinamento: serão 100 dias de game, diversão e fogo no parquinho. Provas de Resistência, Bate Volta, Big Fone, Anjo e Monstro e muito mais estão confirmadíssimos!

3 de 9 BBB21 vai bater o recorde de mais dias no ar — Foto: TV Globo BBB21 vai bater o recorde de mais dias no ar — Foto: TV Globo

E o jogo já começou antes do play! Logo após a divulgação dos 20 participantes, foi aberta uma votação inédita: o público escolheu seis brothers para imunizar na primeira semana (três do Grupo Pipoca e três do Camarote). O resultado foi anunciado por Tiago Leifert no Fantástico, de domingo, 24/1.

Da Pipoca: Lumena, Juliette e Arthur foram os mais votados e estão imunes. Do Camarote: Fiuk, Viih Tube e Projota foram os mais votados e ganharam a imunidade. Além disso, esses seis participantes vão precisar chegar em um consenso para indicar alguém ao Paredão.

4 de 9 Confira os brothers imunes — Foto: Globo Confira os brothers imunes — Foto: Globo

Academia com bar e lounge

Geralmente um dos lugares mais movimentados, a academia ganhou um super upgrade. Além de ter modernos equipamentos de musculação, este ano o espaço conta com um lounge exclusivo com poltronas, bar e bebidas. A ideia é acomodar, também, os participantes que ficam por ali para bater aquele papo com os companheiros de confinamento.

5 de 9 Acedemia do BBB21 ganhou um upgrade — Foto: Gshow Acedemia do BBB21 ganhou um upgrade — Foto: Gshow

Feed turbinado e aplicativo de paquera

O flerte está garantido! Com o #FeedBBB ainda mais turbinado, os confinados poderão declarar o interesse uns nos outros virtualmente com a ajuda do novo aplicativo chamado Flecha. Caso o interesse seja mútuo, brothers e sisters ficam sabendo do “match” e, quem sabe, podemos acompanhar um novo casal? Já estamos prontos para o shipp.

Além disso, os fãs do programa poderão acompanhar o Podcast do Líder. Nesse espaço, o brother que estiver como todo-poderoso da semana gravará um conteúdo em áudio, com ou sem a participação de outros confinados.

6 de 9 #FeedBBB será turbinado para o ‘BBB21’ — Foto: Globo #FeedBBB será turbinado para o ‘BBB21’ — Foto: Globo

Como em todos os anos, a casa ganha uma repaginada para receber os novos participantes. No BBB21, a sala, onde todos se reúnem para falar com o Tiago Leifert, conta com inspirações dos grafites urbanos. O banheiro principal virou uma área de camarim, com muitos espelhos e iluminação privilegiada.

Um dos quartos homenageia a literatura de cordel nordestina, enquanto o outro brinca com formas e estampas multicoloridas. O cômodo mais desejado da casa, o Quarto do Líder, dá direito a coroa, trono, cetro e tapete vermelho para a majestade. Para os estrategistas, é possível encontrar um tabuleiro tático, inspirado nos mapas renascentistas, para que o Líder da semana possa visualizar melhor suas táticas.

7 de 9 A sala do ‘BBB21’ tem detalhes em vermelho na decoração do #FeedBBB — Foto: Fábio Rocha/Globo A sala do ‘BBB21’ tem detalhes em vermelho na decoração do #FeedBBB — Foto: Fábio Rocha/Globo

No BBB21, as cozinhas dos grupos VIP e Xepa ficam lado a lado, na parte interna da casa. A primeira conta com um ar de modernidade, e a segunda é decorada de maneira tradicional, lembrando uma típica cozinha de avó .

As duas contam com tudo o que é preciso para cozinhar as refeições do dia a dia. Mas, ainda que todos os participantes dividam o ambiente, o mesmo não acontece com os quitutes. As regras continuam as mesmas: um grupo não pode usar os utensílios, louças e eletrodomésticos do outro, tampouco dividir a mesma comida. Será que vai dar treta?

8 de 9 Cozinha do ‘BBB21’ tem Xepa e Vip lado a lado — Foto: Fábio Rocha/Globo Cozinha do ‘BBB21’ tem Xepa e Vip lado a lado — Foto: Fábio Rocha/Globo

O Big dos Bigs tem 20 participantes divididos em Camarote, formado por famosos, e Pipoca, os inscritos. Dá uma espiadinha no resuminho que a #RedeBBB preparou de cada participante para você chegar na hora do programa íntimo dos brothers e sisters.

9 de 9 Participantes do BBB21 se dividem entre Pipoca e Camarote — Foto: Gshow Participantes do BBB21 se dividem entre Pipoca e Camarote — Foto: Gshow

Instrutor de crossfit e ex-jogador de futebol, 26 anos e natural de Conduru, Espírito Santo. Arthur já conquistou o título de Mister Espírito Santo. Ele faz parte do grupo Pipoca no BBB21.

Mãe do Arthur, do BBB21, fala que o filho está realizando um sonho e diz não ver problema em um possível romance na casa

Cantora e apresentadora, 35 anos e natural de Curitiba, Paraná. Karol Conká usa sua visibilidade para falar sobre empoderamento feminino e diversidade. Ela faz parte do grupo Camarote no BBB21.

Amigo de Karol Conká afirma: ‘Ninguém esperava vê-la no elenco do BBB21’

Conheça Arthur e Karol Conká, participantes do ‘BBB21’

Fazendeiro, 32 anos, de Anápolis, Goiás. Caio é apaixonado pelo campo e tem duas filhas que moram com ele e com sua noiva. Ele faz parte do grupo Pipoca no BBB21.

Larissa, irmã de Caio, conta reação ao ver o fazendeiro ser anunciado: ‘O coração disparou e as lágrimas escorreram’

Atriz, 30 anos, de São Paulo. Carla Diaz trabalha desde criança, ficou famosa aos 7 e quer se mostrar “de verdade” para o público. Ela faz parte do grupo Camarote no BBB21.

Mara, mãe de Carla Diaz, quer que a filha viva o BBB21 da melhor forma: ‘Que seja feliz’

Conheça Caio e Carla Diaz, participantes do ‘BBB21’

Professor de geografia, 24 anos e morador de Santos Dumont, Minas Gerais. João Luiz é comunicativo e se expressa muito bem. Ele faz parte do grupo Pipoca no BBB21.

Igor, namorado do professor João Luiz, do BBB21, acredita que ele vá longe no jogo: ‘Ele é carismático e está muito focado’

Influenciadora digital, 26 anos, natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Camilla de Lucas conquistou curtidas mostrando leveza e espontaneidade nas redes sociais. Ela faz parte do grupo Camarote no BBB21.

Gabriel, irmão de Camilla de Lucas, festeja a entrada da influenciadora no BBB21: ‘Sempre foi o sonho dela’

Conheça João Luiz e Camilla de Lucas, participantes do ‘BBB21’

Modelo e educador físico, 29 anos e natural de Vila Velha, no Espírito Santo. Arcrebiano é conhecido como Bil e costuma investir na bolsa de valores. Ele faz parte do grupo Pipoca no BBB21.

Mãe de Arcrebiano se diverte ao falar do nome do filho: ‘Algumas pessoas só descobriram quando passou na TV’

Cantora, 26 anos e moradora do Rio de Janeiro. Pocah toma as dores dos seus aliados, mesmo que isso acabe a prejudicando. Ela faz parte do grupo Camarote no BBB21.

Ronan, namorado de Pocah, se derrete pela cantora: ‘É a pessoa mais incrível que eu conheço na vida’

Conheça Arcrebiano e Pocah, participantes do ‘BBB21’

Advogada e maquiadora, 31 anos, de Campina Grande, na Paraíba. Juliette tem o grande sonho de se tornar uma delegada. Ela faz parte do grupo Pipoca no BBB21.

Amiga de Juliette, do BBB21, rememora emoção ao ver chamada na TV: ‘Surreal’

Comediante, 26 anos e natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nego Di diz ser competitivo e focado, seu objetivo é dar um futuro melhor para o seu filho. Ele faz parte do grupo Camarote no BBB21.

Amigo afirma que Nego Di mostrará seu espírito de liderança no BBB21: ‘Vai dar o máximo nas provas’

Conheça Juliette e Nego Di, participantes do ‘BBB21’

Modelo e influenciadora, 28 anos e natural de Fortaleza, Ceará. Kerline está solteira e não descarta um romance no reality. Ela faz parte do grupo Pipoca no BBB21.

Mãe de Kerline diz que família ficou surpresa com a entrada da filha no BBB21: ‘Foi um susto, ela manteve sigilo’

Ator, cantor, poeta, MC, slammer, apresentador, diretor e dramaturgo; 24 anos e morador de São Paulo. Lucas Penteado sonha em comprar uma casa para a sua mãe. Ele faz parte do grupo Camarote no BBB21.

Mãe de Lucas Penteado acredita que jeito extrovertido do ator será seu trunfo: ‘Pessoa muito alegre’

Conheça Kerline e Lucas Penteado, participantes do ‘BBB21’

Psicóloga e DJ, 29 anos, natural de Salvador, na Bahia. Lumena pretende encontrar novas versões de si mesma durante o confinamento. Ela faz parte do grupo Pipoca no BBB21.

Mãe de Lumena acredita que filha vai jogar com garra: ‘Ela não foge da raia!’

Cantor sertanejo, 32 anos, de Uruaçu, em Goiás. Rodolffo começou a cantar aos 7 anos e sempre teve o sonho de entrar para o Big Brother Brasil. Ele faz parte do grupo Camarote no BBB21.

Irmã de Rodolffo revela o que o sertanejo precisa para chegar à final do reality: ‘Terá que controlar a forma como dialoga com as pessoas’

Conheça Lumena e Rodolffo, participantes do ‘BBB21’

Doutorando em Economia, 29 anos, de Paulista, Pernambuco. Gilberto se dedicou aos estudos e a igreja durante boa parte da vida. Ele faz parte do grupo Pipoca no BBB21.

Mãe de Gilberto, do BBB21, revela que ele não leva desaforo pra casa: ‘Ele é de paz, mas também é de guerra’

Atriz e youtuber, 20 anos, de Sorocaba, em São Paulo. Viih Tube espera que o confinamento lhe ajude a mostrar um lado seu ainda desconhecido de seus seguidores. Ela faz parte do grupo Camarote no BBB21.

Namorado de Viih Tube, do BBB21, brinca sobre participação da sister nas festas: ‘Será inimiga do fim’

Conheça Gilberto e Viih Tube, participantes do ‘BBB21’

Cirurgiã-dentista, 27 anos, natural de Luziânia, Goiás. Thaís é intensa, gosta de se sentir viva e quer ter experiências diferentes. Ela faz parte do grupo Pipoca no BBB21.

Isabela, irmã de Thaís, do BBB21, deseja que a goiana tenha sabedoria no jogo e declara: ‘Que aproveite muito’

Cantor, 34 anos e morador de São Paulo. Projota é um dos grandes nomes do rap nacional e diz que odeia perder. Ele faz parte do grupo Camarote no BBB21.

Esposa de Projota opina sobre o que será mais difícil para ele no BBB21: ‘Ficar longe da família’

Conheça Thaís e Projota, participantes do ‘BBB21’

Consultora de marketing digital, 29 anos, natural de Brasília, no Distrito Federal. Sarah já morou em Los Angeles, onde já foi babá, motorista e figurante de TV. Ela faz parte do grupo Pipoca no BBB21.

Melhor amiga de Sarah, do BBB21, fala sobre apoio à sister nas redes sociais: ‘Recebendo muito carinho dos fã-clubes’

Ator e cantor, empresário e piloto de Drift; 30 anos e morador de São Paulo. Fiuk é “transparente” e costuma falar algumas coisas sem pensar. Ele faz parte do grupo Camarote no BBB21.

Cleo, irmã de Fiuk, do BBB21, fala sobre a possibilidade dele se relacionar no jogo: ‘Se rolar, vou ficar feliz por ele’

Conheça Sarah e Fiuk, participantes do ‘BBB21’

Veja fotos da nova decoração da casa do ‘BBB21’

Participantes do ‘BBB21’ respondem quiz sobre o jogo no Diário do Confinamento