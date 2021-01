BBB21: Fanáticos ou não por futebol? Descubra quais os times de coração dos participantes | fora da casa

Assim como o Big Brother Brasil , o futebol também movimenta torcidas e paixões. Muitos dos participantes do BBB21 carregam esse amor por seus times e são verdadeiros fanáticos pelo esporte. Projota, por exemplo, integrante do Camarote, comentou Diário de Confinamento, antes mesmo de entrar para o programa, que não poderá acompanhar a final da Libertadores, entre Santos e Palmeiras, que acontece neste sábado, 30/01.

Santista, o cantor desabafou: “Uma das coisas das quais eu vou ficar privado, não vou poder participar, é que o meu time está na final da Libertadores, velho. Eu não vou poder nem saber quanto foi. Não vou poder saber quem ganhou. E isso é muito estranho pra mim.”

Projota, do BBB21, conta o que sente falta do mundo externo no Diário do Confinamento

Além do brother, outros participantes também usam suas redes para demonstrar a torcida e paixão por seu time de futebol.

Confira quem é fanático ou não por futebol e para qual time torce! ⚽

2 de 21 Arthur é torcedor do Flamengo e costuma ir ao estádio com o pai — Foto: Reprodução/Instagram Arthur é torcedor do Flamengo e costuma ir ao estádio com o pai — Foto: Reprodução/Instagram

Ele já foi até jogador de futebol! Arthur Picoli, integrante da Pipoca do BBB21, já atuou no esporte. O brother foi capitão do Atlético Goianiense no sub-17, passou para o Ponte Preta, no interior de São Paulo, e depois para o Itaberaí, em Goiás. No entanto, seu time de coração é o Flamengo. Seu nome, inclusive, é uma homenagem ao ídolo rubro-negro Zico, que é batizado como Arthur Antunes Coimbra.

3 de 21 Karol Conká — Foto: Reprodução/Instagram Karol Conká — Foto: Reprodução/Instagram

Karol Conká não tem um time de futebol do coração, mas já declarou diversas vezes que admira muito o futebol feminino, independentemente da equipe. Ela também já participou de partidas solidárias, ‘brincando’ com a bola.

4 de 21 Caio com a camisa do Flamengo — Foto: Arquivo Pessoal Caio com a camisa do Flamengo — Foto: Arquivo Pessoal

É permitido torcer para dois times? Claro que sim! Caio, da Pipoca do BBB21, é flamenguista e também corinthiano. Ele gosta de vibrar pelos dois grandes times, um carioca e outro paulista, e já marcou presença em estádios de futebol usando a camisa do rubro-negro do Rio de Janeiro. “Estávamos no Estádio Jonas Duarte, ele com a camisa do Flamengo e eu com a da Anapolina. Jogo da Anapolina”, conta Luiz Carlos, amigo de Caio, explicando a foto dos dois.

5 de 21 Carla Diaz beija a camisa do Flamengo — Foto: Reprodução/Instagram Carla Diaz beija a camisa do Flamengo — Foto: Reprodução/Instagram

‘Aqui é Flamengo!’. Carla Diaz já declarou sua torcida pelo rubro-negro carioca nas redes sociais e apareceu em algumas partidas do Flamengo. A atriz é do tipo que veste a camisa!

6 de 21 João Luiz — Foto: Reprodução/Instagram João Luiz — Foto: Reprodução/Instagram

João Luiz é outro que não é muito ligado em futebol. No entanto, o participante do Big Brother Brasil gosta de acompanhar a torcida dos amigos e vibra com eles em partidas decisivas. O importante para o novo brother é a festa que o esporte proporciona.

7 de 21 Camilla de Lucas — Foto: Reprodução/Instagram Camilla de Lucas — Foto: Reprodução/Instagram

De Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Camilla de Lucas reforça o time de flamenguistas do BBB21. Nas redes sociais, a digital influencer gosta de compartilhar fotos usando a camisa do time e vibra com cada conquista.

8 de 21 Arcrebiano reforça o time dos flamenguistas — Foto: Reprodução/Instagram Arcrebiano reforça o time dos flamenguistas — Foto: Reprodução/Instagram

Arcrebiano reforça o time de torcedores do Flamengo. Ele não é tão ligado em futebol, mas simpatiza pelo time carioca e vibra com suas conquistas. “O esporte dele é o Crossfit, né? Nunca o vi indo em um jogo de futebol, mas sei que torce pro Flamengo”, conta Ana Maria, mãe do brother.

9 de 21 Pocah torce para o Flamengo — Foto: Reprodução/Twitter Pocah torce para o Flamengo — Foto: Reprodução/Twitter

Mais uma flamenguista? Sim, Pocah também aparece nas redes sociais usando o uniforme do time carioca. A cantora também divulga em suas redes sociais imagens em que aparece no estádio em jogos importantes.

10 de 21 Juliette — Foto: Reprodução/Instagram Juliette — Foto: Reprodução/Instagram

Juliette não é de frequentar estádios de futebol, mas gosta de festejar as conquistas do país no esporte. De acordo com amigos próximos da participante do BBB21, ela é fã mesmo da Seleção Brasileira de Futebol.

11 de 21 Nego Di — Foto: Reprodução/Facebook Nego Di — Foto: Reprodução/Facebook

Nego Di é do tipo fanático por futebol. Quem acompanha o humorista nas redes sociais sabe que seu time de coração é o Internacional. O Colorado é tema de diversos vídeos do participante do BBB21 na web.

12 de 21 Kerline — Foto: Reprodução/Instagram Kerline — Foto: Reprodução/Instagram

Kerline divide seu coração nas torcidas. A participante do BBB21 carrega uma paixão pelo ‘Vozão’, o Ceará, e também pelo Corinthians, em São Paulo. “Ela já acompanhou muitos jogos direto do estádio e até participou de torcidas organizadas”, explica Corcina, mãe da sister.

13 de 21 Lucas Penteado — Foto: Reprodução/Instagram Lucas Penteado — Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Penteado usa suas redes sociais para divulgar seus momentos de folga, entre eles quando está em estádios de futebol acompanhando seu time de coração, o São Paulo. O participante do BBB21 não esconde sua paixão pelo time.

14 de 21 Lumena — Foto: Reprodução/Instagram Lumena — Foto: Reprodução/Instagram

Lumena não é muito ligada em futebol, mas vibra com sua mãe, Conceição, torcedora do Bahia.

15 de 21 Rodolffo — Foto: Reprodução/Instagram Rodolffo — Foto: Reprodução/Instagram

Ele não gosta muito de futebol! Pelo menos é o que garante Juarez, pai de Rodolffo. O sertanejo vibra mesmo quando a Seleção Brasileira entra em campo, mas não é muito ligado no esporte. “Meu filho vibra quando entra em campo o Brasil”, conta.

16 de 21 Gilberto — Foto: Reprodução/Instagram Gilberto — Foto: Reprodução/Instagram

Gilberto é outro que não é muito fã de futebol e não acompanha o esporte. No entanto, sua mãe, Jacira, é torcedora do Náutico, o que faz com que o participante do BBB 21 também vibre pelo time. Ela fala que ele também simpatiza pelo Sport Recife. “Ele não tem time, mas sempre simpatiza por um ou outro, né?”, conta a mãe.

17 de 21 Viih Tube no estádio, torcedora do Corinthians — Foto: Reprodução/Instagram Viih Tube no estádio, torcedora do Corinthians — Foto: Reprodução/Instagram

“Louco por ti, Corinthians”, escreveu Viih Tube em suas redes sociais. A youtuber é torcedora do time paulista e registra seus momentos vibrando pela equipe, seja no estádio ao lado de amigos, ou em casa, acompanhando pela televisão.

18 de 21 Thais é torcedora do Vasco — Foto: Arquivo Pessoal Thais é torcedora do Vasco — Foto: Arquivo Pessoal

Já encontrou Thaís em um estádio de futebol? Ela já marcou presença em diversas partidas de seu time do coração, o Vasco. O time carioca é uma paixão de toda a família, que vibra com suas conquistas. “Glória Deus ela é do Vascão”, brinca Igor, primo de Thaís, ao confirmar o time da participante do BBB21.

19 de 21 Projota é apaixonado pelo Santos — Foto: Arquivo Pessoal Projota é apaixonado pelo Santos — Foto: Arquivo Pessoal

Projota torce para o Santos e já até usou o seu time como inspiração para músicas. Em ‘Muleque da Vila’, por exemplo, o rapper já cantava afirmando ser torcedor do Santos em um dos primeiros versos da canção. O brother também quer passar essa paixão para a filha, Marieva.

20 de 21 Sarah — Foto: Arquivo Pessoal Sarah — Foto: Arquivo Pessoal

Sarah é do tipo que gosta da ‘bagunça’ que o futebol proporciona, ou seja: a festa do esporte! Ela assiste a jogos para vibrar ao lado de amigos, nada de fanatismo! “Da última vez que conversamos ela falou que era flamenguista, mas gosta mesmo da festa!”, entrega Roberta, amiga da sister.

21 de 21 Fiuk, ao lado de Dan Stulbach, torcedores do Corinthians — Foto: Gshow Fiuk, ao lado de Dan Stulbach, torcedores do Corinthians — Foto: Gshow

Fiuk, por outro lado, acompanha tudo de seu time, o Corinthians. O participante do Camarote do BBB21 já publicou diversas mensagens de apoio pela equipe paulista e sempre elege quais são, para ele, seus maiores ídolos do futebol, entre eles o goleiro Cássio.

