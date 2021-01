BBB21 faz Globoplay bater recorde de assinaturas e consumo; veja números · .

O BBB21 ainda não completou nem uma semana, mas já rendeu números históricos para o Globoplay, que exibe conteúdo 24 horas do reality show. Na terça-feira (26), um dia depois de o programa entrar no ar, o streaming do Grupo Globo bateu recorde de assinaturas; na quarta (27), a plataforma teve o seu melhor desempenho em consumo de horas.

Dados obtidos pelo . apontam que no dia seguinte à estreia, quando foi disputada uma prova de resistência por imunidade, o número de assinaturas foi 11 vezes maior do que a média.

Com um número maior de usuários, o Globoplay também passou a ser mais utilizado. Ontem, a plataforma teve 6,1 milhões de horas de consumo, um recorde histórico, que superou um dia movimentado no BBB20.

Até então, o melhor desempenho do streaming da Globo nesse quesito tinha sido registrado em 1º de abril de 2020, quando os clientes acumularam 5,1 milhões de horas consumidas. Naquela data, Felipe Prior foi eliminado em um paredão que registrou 1,5 bilhão de votos, em uma disputa direta com Manu Gavassi.

Os acessos nos primeiros dias de BBB21 foram tão altos que o Globoplay passou por períodos de instabilidade, sobretudo quando o programa chega ao fim na Globo e os telespectadores correm para o streaming para continuar acompanhando a casa.

Nas noites de segunda e terça, usuários relataram que não estavam conseguindo assistir ao conteúdo; outros sofreram com a imagem. Nas redes sociais, o Globoplay confirmou a instabilidade e explicou que a questão já estava solucionada.

“Travei todo com tanta emoção no primeiro dia [de BBB21]. Todo mundo saiu correndo pra ver a prova de imunidade e, mesmo a nossa infraestrutura sinistra que nem [os recordistas] Kaysar e Ana Clara em provas de resistência, não deu conta de tanto acesso. Desculpa, galera! Já está tudo normalizando por aqui!”, escreveu o Globoplay.

O streaming ocupou um espaço que era do pay-per-view. Com duas opções de “acompanhe a casa”, além de 11 câmeras exclusivas espalhadas pela sede, a plataforma tem um custo de R$ 22,90 mensal e fez com que as operadoras de TV paga também colocassem o mesmo preço no serviço 24 horas.

Veja o post do Globoplay sobre a instabilidade abaixo: