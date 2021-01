‘BBB21’: #FeedBBB ganha aplicativo para paquera entre confinados | BBB21

Os confinados poderão declarar o interesse uns nos outros virtualmente no novo aplicativo. Caso o interesse seja mútuo, os participantes ficam sabendo do “match” e, quem sabe, a paquera não se transforma em casal no BBB21?

E esta não será a única novidade no #FeedBBB nesta edição: os fãs do programa poderão acompanhar o Podcast do Líder, um espaço em que o brother que estiver como todo-poderoso da semana gravará um conteúdo em áudio, com ou sem a participação de outros confinados. Os outros participantes até poderão ver o momento em que a gravação estiver sendo realizada, mas não conseguirão ouvir o conteúdo, que ficará disponível no Gshow.

No BBB 21, o Líder também manterá os privilégios da última edição – incluindo a imunidade, a chance de dividir a casa em Vip e Xepa e o poder do “não”, quando necessário.

Tem mais novidade já confirmada para o BBB21: os times novamente serão divididos em dois grupos, Pipoca e Camarote. Inscritos e convidados entram na disputa pelo prêmio de 1 milhão e meio, mas com novas emoções.

Outro destaque fica por conta da duração do reality. O BBB21 será o mais longo da história do programa. Serão 100 dias de game, diversão e fogo no parquinho. Provas de resistência, Bate Volta, Big Fone e Anjo e Monstro confirmaram presença na casa mais vigiada do Brasil

Ah! Importante: fique esperto, porque o jogo começa antes do play! 👀 Para saber mais novidades, é só ficar ligado aqui no Gshow. Em breve, mais notícias exclusivas do BBB21.

Assista às chamadas do ‘BBB21’:



