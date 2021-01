BBB21: lista de participantes será divulgada hoje; saiba como acompanhar | BBB21

Chegou o dia mais esperado do início do ano! A lista de participantes do BBB21 será divulgada nesta terça-feira, 19/1. 🙌 Para conhecer os novos brothers e sisters da Pipoca e do Camarote, fique ligado na programação da TV Globo a partir do Vale a Pena Ver de Novo. E na #RedeBBB você também acompanha tudo sobre os novos moradores da casa em uma Mesa BBB ao vivo e especial. Aguenta coração! 😍