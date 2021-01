BBB21: nova academia da casa tem bar e lounge | BBB21

Lugar favorito dos brothers que gostam de manter a forma, a academia do BBB ganhou um super upgrade: além de ter modernos equipamentos de musculação, este ano ela conta com um lounge exclusivo com direito a poltronas, bar e bebidas para acomodar, também, os participantes que ficam por ali só para jogar conversa fora com os companheiros de confinamento que estão treinando. Assim, quem não levantar peso poderá levantar as fofocas e trabalhar nas atualizações e comentários sobre os últimos acontecimentos da casa.