BBB21: novos participantes serão divulgados na terça-feira, 19/1 | BBB21

Como anunciado por Tiago Leifert neste domingo, os integrantes da Pipoca e do Camarote que habitarão, durante 100 dias, a casa do BBB21 serão revelados ao longo da programação da Globo na próxima terça-feira, dia 19/1.

Nesse dia, o público vai conhecer pessoas anônimas, que se inscreveram no reality, e também personalidades que se destacam nas mais diversas áreas, convidadas do programa para integrar o time Camarote da vigésima primeira edição do BBB. Quem será que vem por aí?