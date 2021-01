BBB21: Thaís faz 28 anos no dia que começa o reality e irmã celebra: ‘Ela estará comemorando no lugar dos sonhos dela’ | BBB21

Em sua apresentação, a integrante do grupo Pipoca se classificou como uma pessoa intensa, que gosta de se sentir viva e ter experiências diferentes. E quis o destino que ela realizasse um acontecimento especial logo no seu primeiro dia de confinamento. Isabela, irmã de Thaís, afirma que a sister é apaixonada pela data e que não abre mão de festejá-la com a família: