BBB21 transforma academia em espaço de fofoca e estratégia; entenda · .

Os brothers do Big Brother Brasil 21 ganharam motivos além da saúde e estética para frequentArem a academia da casa mais vigiada do país. No novo ano do reality, a área recebeu um lounge com poltronas e bebidas para que os participantes fofoquem e planejem as estratégias de jogo.

Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (18), o espaço também recebeu um bar e um painel com as caricaturas de todos os brothers, similar ao disponível no quarto do líder no BBB20. Dessa forma, os competidores ao prêmio de R$ 1,5 milhão poderão planejar os seus próximos passos no reality.

A lista dos participantes do novo ano do reality será divulgada amanhã (19), a partir da exibição de Laços de Família. A temporada contará novamente com a divisão do Camarote (participantes famosos) e Pipoca (anônimos), que estão pré-confinados em um hotel no Rio de Janeiro.

O BBB21 começa em 25 de janeiro e será a edição mais longa da história, com cem episódios e término previsto para 4 de maio. Os nomes dos cantores Jão e PK, das influenciadoras digitais Camilla de Lucas e Camila Loures, e dos atores Fiuk e Carla Diaz também circulam como possíveis participantes.