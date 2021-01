BBB21: veja a participação dos novos brothers em programas da Globo | realities

A influenciadora digital Camilla de Lucas se tornou um fenômeno durante a pandemia em 2020 e viu seu número de seguidores crescer rapidamente. Ela participou do Encontro e do Conversa com Bial e falou sobre a transformação que passou em sua vida, além do seu tipo de trabalho nas redes sociais.

No Encontro, Camilla de Lucas contou sobre o sucesso com seus vídeos bem-humorados:

Camilla de Lucas faz sucesso com vídeos bem-humorados

A influenciadora conversou com Bial e falou sobre se tornar uma das sensações da web durante a quarentena da Covid-19:

Camilla de Lucas se tornou a nova sensação da internet na pandemia

Com 30 anos de idade e 28 de carreira, a atriz trabalhou em várias novelas na Globo, com destaque para O Clone. Carla Diaz também apareceu em diversos outros programas da emissora, como o Encontro e o Altas Horas, onde falou como aprendeu a dançar para interpretar a personagem Rhadija, justamente na novela O Clone.

No Encontro, a atriz comentou sua atuação como Carine, em A Força do Querer:

Carla Diaz fala de surpresa do público só vê-la como mulherão em ‘A Força do Querer’

No Altas Horas, contou como aprendeu a dançar em O Clone:

Carla Diaz conta como aprendeu a dançar na novela O Clone

Em 2018, a atriz tentou a sorte no Super Chef Celebridades, do Mais Você:

‘Super Chef Celebridades’: Carla Diaz prepara bruschetta e diz que adora comer

Com 30 anos de idade e completando 11 de carreira na TV, Fiuk fez sua estreia como protagonista da temporada 2009-2010 de Malhação. Fez várias participações em séries e novelas da Globo e, atualmente, pode ser visto na edição especial de A Força do Querer como Ruy. Paralelamente ao seu trabalho como ator, o filho de Fábio Jr. cantou seus sucessos em programas da emissora e participou de três realities: SuperChef, do Mais Você, e Dança dos Famosos e Cachorrada VIP, no Domingão do Faustão.

Fiuk estreou como ator como protagonista de Malhação ID:

Bernardo conta para Cristiana que Bia vai ser sua dupla e ela fica irritada

Fábio Jr e Fiuk cantaram ’20 e Poucos Anos’ no Domingão e se emocionaram:

Fábio Jr e Fiuk cantam 20 e Poucos Anos

Pai e filho gravaram música para o especial Tal Pai, Tal Filho:

Fábio Jr. grava música com o filho Fiuk para o especial Tal Filho, Tal Pai

Ele também foi um dos protagonistas de ‘A Força do Querer’, novela que está sendo exibida em edição especial:

Fiuk e Marcos Pigossi gravam em Três Rios

A cantora e apresentadora do GNT Karol Conká participou de vários programas na Globo. A curitibana explicou seu nome e cantou no É de Casa, além de falar sobre a maternidade aos 19 anos no Encontro.

No É de Casa, Karol Conka confessou ter mania de arrumação:

Karol Conka confessa ter mania de arrumação

Karol Conka falou como foi ser mãe aos 19 anos no Encontro:

Karol Conka foi mãe aos 19 anos

Intérprete de Fio, em Malhação – Viva a Diferença, Lucas Penteado também mostrou seus talentos para a rima e para dança em outros programas da Globo. O paulista deu show de desenvoltura no Altas Horas.

Lucas interpretou Fio em Malhação – Viva a Diferença:

Fio – “Passinho do Fio”

No Altas Horas, ele também mostrou sua habilidade no passinho:

Lucas Penteado faz o passinho do romano no palco do Altas Horas

O humorista Nego Di já apareceu nos telejornais locais das afiliadas da TV Globo. Ele contou como iniciou a sua carreira e também usou o espaço de divulgação para promover suas apresentações de stand-up.

2 de 2 Nego Di participa de programa na RBSTV — Foto: RBSTV Nego Di participa de programa na RBSTV — Foto: RBSTV

Pocah vai celebrar 10 anos de carreira dentro do BBB21. A primeira vez que a funkeira se apresentou na Globo foi no Esquenta, de Regina Casé. Há pouco mais de um ano, realizou um de seus grandes sonhos profissionais: cantar no palco do Domingão do Faustão. Antes de entrar no confinamento, se apresentou ao lado de Pabllo Vittar no Caldeirão do Huck com seu mais novo hit: Bandida.

Pocah deu entrevista no palco do Domingão do Faustão:

Pocah conta as dificuldades no mundo do Funk

Já no Caldeirão do Huck, se apresentou ao lado de Pabllo Vittar:

Pabllo Vittar e MC Pocah cantam ‘Bandida’

O cantor e rapper Projota já se apresentou diversas vezes nos programas da Globo nos últimos anos. Também deu entrevistas falando sobre a música, sobre sua vida e sobre a carreira, além de ter se apresentado no BBB nas edições de 2017, 2018 e 2020.

O cantor fez um show virtual no BBB20:

Show do Projota na Festa Mil e Uma Noites no BBB20

No Conversa com Bial, ele contou sobre seu início no rap e a adolescência:

Projota fala sobre sua adolescência e sobre início no rap

O cantor sertanejo Rodolffo esteve no Encontro em 2013, acompanhado de seu parceiro de dupla Israel. Os dois cantaram um grande sucesso da carreira, “Marca Evidente”:

Rodolffo cantou no Encontro em 2013:

Israel e Rodolffo cantam ‘Marca Evidente’

Viih Tube, uma das participantes do BBB21 pelo Grupo Camarote, também já participou de um programa da Globo. Ela conversou com Fátima Bernardes em 2015 e contou como iniciou seu canal de vídeos na internet.

Viih Tube contou como iniciou seu canal de vídeos na internet: