BBB21: veja o estilo das mulheres do grupo Pipoca | Moda e Beleza

A baiana é psicóloga e DJ e adora um visual étnico, com muita cor e turbantes. Lumena também não abre mão da maquiagem de cores alegres para combinar com seu look.

Percebeu que a sister, de Brasília, é apaixonada por calça comprida?! Ela tem vários modelitos: do tradicional jeans rasgado até as mais clássicas. E, para aumentar a sofisticação, ela joga um salto alto para compor.

Que tal esse look all black da Sarah? — Foto: Reprodução Instagram

A estudante de design de moda e influenciadora digital não segue um estilo único e ama variar os looks. Aos 25 anos, a cearense adora posar com o look do dia, que pode ser desde um vestido longo até um macaquinho curto com a manga bufante.