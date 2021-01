BBB21: Vivian Amorim e Rhudson Victor comandam a primeira Mesa BBB nesta quinta, 28/01 | Mesa BBB

Luana Xavier (atriz e influenciadora), Cida, do BBB2, Mahmoud, do BBB18, Jakeline, do BBB12, Samir Duarte e Jeska Grecco, apresentadores do Podcast ‘BBB Tá On’, vão comentar tudo sobre a primeira semana de confinamento dos brothers, apontar as impressões que cada um teve sobre eles e revelar a expectativa para a formação do primeiro paredão.