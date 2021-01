Bela, recatada e do lar? Poderosa põe para fora ‘varoa’ enrustida em Amor Sem Igual · .

Um telespectador mais desatento pode acreditar que Poderosa (Day Mesquita) vai chegar no último capítulo de Amor Sem Igual nesta segunda (18) transformada da água para o vinho. Convertida e sob o nome de Angélica, a protagonista de Day Mesquita deixará de ser uma garota de programa para virar uma “varoa” –mas, no fundo, a personagem sempre foi bela, recatada e do lar.

A escolha de uma prostituta no papel principal foi considerada uma ousadia para uma emissora confessional como a Record, mas partiu da própria Cristiane Cardoso. A filha de Edir Macedo comanda o setor de dramaturgia e adapta os roteiros para seguir à risca os preceitos da Igreja Universal do Reino de Deus.

As interferências da herdeira já causaram polêmicas nos bastidores, a exemplo de Emílio Boechat, que deixou a autoria de Gênesis, e Vivian de Oliveira, que abandonou Apocalipse (2017). Cristianne Fridman, por outro lado, assegura que os pitacos da mulher de Renato Cardoso foram benéficos para a sua trama –ainda que o arco de rejeição tenha sido prejudicado diretamente por esse processo.

A amiga de Furacão (Dani Moreno) não usou nenhum figurino mais ousado desde o primeiro capítulo, quando apareceu com uma pashmina rosa choque e um vestido de paetês dourados um pouco acima dos joelhos. Ela também nunca mostrou as pernas ou usou um decote mais generoso, nem quando dançava no cabaré de Olympia (Françoise Forton).

A meia-irmã de Fernanda (Barbara França) sempre precisou reforçar nos discursos a sua profissão, já que o figurino contou com um recato muito maior do que o necessário para o horário. As cenas de sexo fora do casamento não foram sequer sugeridas, a não ser o estupro de Maria Antônia (Michelle Batista) –que reforçou o perigoso estereótipo de uma mulher transformada por um abuso sexual.

Day Mesquita dança em tecido: figurino comportado

Interferência clara

Depois de demorar inúmeros capítulos para trocar um beijo com Miguel (Rafael Sardão), Angélica vai finalmente ter a sua primeira vez no capítulo desta segunda (18). A relação ganhará ares de “ungida”, já que os dois estarão devidamente casados no civil e no religioso. Ele, porém, nunca precisou resistir à tentação, já que a ruiva nunca ofereceu realmente algum perigo “sexual”.

A própria conversão na última semana fez uma das características mais fortes da personalidade de Poderosa desaparecer na última semana: apagaram-se o senso de humor e os deboches que fizeram Day Mesquita brilhar em algumas das principais sequências da produção.

Esse arquétipo da “megera domada” até é típico nas tramas de Cristianne Fridman, a exemplo de Topíssima (2019). Sophia (Camila Rodrigues), entretanto, não deixou de ser quem ela era ao assumir a paixão por Antônio (Felipe Cunha) –mais um sinal claro de intervenção.

Os rumos de Amor Sem Igual parecem ter sido atrapalhados pelo interesse da Universal em se apropriar da trama contemporânea, a exemplo do que a instituição já faz com os folhetins bíblicos. O site da Igreja fornece uma série de reportagens que analisa os acontecimentos narrativos a partir de seus princípios religiosos. E o seu desfecho ganha tons de exemplo edificante.

Poderosa também chama a atenção pela sua virada ser muito parecida com a de Andressa Urach, que recentemente deixou a congregação por divergências. Ela também aceitou a Deus após uma tragédia que a deixou em uma cama de hospital, além de ter abandonado um passado de prostituição.

Procurada pelo ., a ex-modelo não quis comentar as semelhanças entre Angélica e a própria trajetória.