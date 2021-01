Ben Affleck deve dirigir adaptação de Keeper of the Lost Cities

Ben Affleck deve dirigir a adaptação cinematográfica de Keeper of the Lost Cities, série de nove livros de fantasia escrita por Shannon Messenger. O projeto live-action será desenvolvido pela Disney e encontra-se em fase inicial de desenvolvimento, com roteiro escrito pelo ator ao lado de Kate Gritmon (Game of Thrones). A notícia apontada pelo The Hollywood Reporter ainda não foi confirmada pelo estúdio.

A trama do material de origem é centrada em Sophie, uma garota de 12 anos com poderes telepáticos. Ao buscar desvendar os mistérios de suas habilidades, ela descobre que não é humana, mas sim descendente de elfos, vinda de um universo paralelo. A história trata de temas como relações de amizade e familiar, exploração de mundos, amor e sofrimento.

Keeper of the Lost CitiesFonte: Amazon/Reprodução

O ator/diretor recentemente ganhou mais notoriedade por seu trabalho em O Caminho de Volta, da Warner Bros, com as melhores críticas de sua carreira. Tal performance pode ainda render indicações na próxima temporada de premiações. Ele ainda está cotado para comandar um documentário sobre bastidores de Chinatown, clássico investigativo protagonizado por Jack Nicholson em 1974, para a Paramount.

Outros projetos futuros incluem os filmes The Last Duel e Deep Water, de Ridley Scott (Gladiador) e Adrian Lyne (Proposta Indecente), respectivamente. Além disso, rumores apontam seu retorno como Batman/Bruce Wayne, em The Flash.

Não foi revelado quando a produção de Keeper of the Lost Cities começará as filmagens ou quando será lançado.