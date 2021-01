Beneficiários do auxílio emergencial podem solicitar empréstimo de até R$ 5 mil

Está confirmado. A Caixa Econômica Federal vai liberar microcrédito para os trabalhadores informais que estavam recebendo o auxílio emergencial durante o ano de 2020. A nova modalidade de crédito é proveniente do Governo Federal.

Sendo assim, agora, com o encerramento das nove parcelas do benefício (de abril a dezembro), milhares de brasileiros começara, o ano sem qualquer tipo de assistência para amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19.

O cidadão que tiver interesse no novo programa liberado pelo governo federal poderão com valores entre R$1.500 e R$5.000, a depender da situação de crédito da pessoa. O nome regular, histórico de movimentação, entre outros, serão analisados.

A gestora de pagamentos do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal deverá ser a responsável pela liberação do microcrédito. Hoje, o banco disponibiliza R$ 10 bilhões para financiamento da linha de crédito. No entanto, o valor pode subir e alcançar o patamar de R$ 25 bilhões, caso algumas medidas em análise pela equipe econômica sejam feitas.

O decreto que estabelece o estado de calamidade pública no Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus seguiu em vigor até 31 de dezembro, mesma data em que o auxílio emergencial chegou ao fim. A princípio, o Governo não irá realizar uma nova prorrogação do programa, sob a justificativa de que não possui mais verba suficiente para pagar o benefício.