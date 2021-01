Beneficiários do PIS serão incluídos no Caixa Tem em 2021; saiba como usar

A Caixa iniciou o calendário de pagamentos do abono salarial do PIS por meio da poupança digital da Caixa. De acordo com informações do banco, o benefício será liberado aos trabalhadores que não têm outro tipo de poupança ou conta corrente do banco.

O banco anunciou o início dos pagamentos do abono salarial PIS de até R$1.045 por meio do aplicativo Caixa Tem, plataforma liberada via Android e iOS.

Também recebem os trabalhadores que tiveram as declarações da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) referentes a 2019 entregues fora do prazo ou retificadas pelos empregadores.

Calendário e valores de pagamentos do abono na poupança digital

Julho, agosto, setembro, outubro e novembro 8/12/2020 Dezembro 15/12/2020 Janeiro e fevereiro 19/1/2021 Março e abril 11/2/2021 Maio e junho 17/3/2021

Quem tem direito ao saque do abono?

o trabalhador que exerceu profissão com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018 e/ou 2019;

o trabalhador que ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês;

quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; e a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente no sistema do governo.

Como saber se tenho direito?

Para saber se tem direito ao abono salarial, será necessário fazer a consulta das seguintes maneiras:

PIS (trabalhador de empresa privada):

no Aplicativo Caixa Trabalhador

no site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”

pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).