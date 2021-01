Benefícios da Cúrcuma: Tudo Sobre o Mais Potente Anti-inflamatório da Natureza

Já ouviu falar a respeito dos benefícios da cúrcuma? O mais potente anti-inflamatório da natureza pode fazer parte de sua rotina diária.

A cúrcuma dá um sabor especial aos preparos de alimentos, podendo ser adicionada em todas as suas refeições.

De modo que, sua alimentação seja naturalmente anti-inflamatória, ajudando a combater doenças e melhorar sua saúde. Confira agora mesmo, tudo sobre os benefícios da cúrcuma, com informações de saúde diretas da BioHigh!

Entenda o que é a cúrcuma

A cúrcuma é uma planta medicinal muito popular, que é conhecida assim como o açafrão ou gengibre dourado.

Além de ser utilizada como tempero na alimentação, ela tem propriedades medicinais que são muito utilizadas ao redor de todo o mundo. Assim como, a cúrcuma também é usada nas indústrias têxteis e na perfumaria.

Fácil de encontrar, a cúrcuma dá um sabor especial aos seus alimentos, além de ser eficaz em atuar no combate a inflamações em geral.

Quais são os benefícios da cúrcuma?

O uso regular de cúrcuma é repleto de benefícios para a saúde, dentre eles, podemos elencar:

A cúrcuma é antioxidante;

Antibacteriana;

Antifúngica;

Diurética;

Protege os neurônios;

Reduz os níveis de colesterol;

É antiviral;

Anti-inflamatória;

Sedativa.

Mesmo com todos esses benefícios da cúrcuma, é importante perceber que, o uso deve ser controlado.

Nunca deve ser feito um uso excessivo de cúrcuma, mesmo sendo um produto natural. Tendo em vista que, todos os excessos geram desequilíbrios no corpo.

Como usar para ter os benefícios da cúrcuma no cotidiano?

É importante que você saiba como usar para ter os benefícios da cúrcuma no cotidiano. De modo que, você não fique preso a apenas uma forma de uso. Afinal, segundo a equipe da farmácia BioHigh, existem 4 formas principais que são:

Infusão de cúrcuma; Gel de cúrcuma; Cápsulas de cúrcuma; Como tempero.

E nós iremos te ensinar como usar em cada uma dessas formas, para que você tenha os benefícios da cúrcuma em seu cotidiano.

1. Infusão de cúrcuma

Quem opta pela infusão de cúrcuma, deve usar 1 colher de café em pó, para 150 ml de água fervente.

Nesse caso, o ideal é deixar a mistura repousar por 10 a 15 minutos. Depois que estiver morno, é hora de beber 1 xícara a cada intervalo de refeição.

2. Gel de cúrcuma

O gel de cúrcuma é feito de maneira muito simples, sendo usado para o tratamento de inflamações da pele.

Quem tem psoríase, por exemplo, deve usar o gel de cúrcuma aplicado no local da inflamação. Além de ser simples, o gel é barato e pode ser feito com facilidade, basta misturar uma colher de sopa de babosa com uma colher de chá de pó de cúrcuma.

3. Cápsulas de cúrcuma

As cápsulas de cúrcuma são utilizadas para tratar diferentes problemas de saúde. Por este motivo, o ideal é que seja recomendada a dosagem para o uso, pela própria pessoa que indicou o consumo das cápsulas.

Tendo em vista que, o especialista em questão irá orientar um tratamento personalizado para seu problema de saúde.

Habitualmente, é consumido até 1 grama de cúrcuma por dia na versão em cápsulas. Sendo o consumo de 2 cápsulas de 250 mg a cada 12 horas.

4. Como tempero

E por último, mas não menos importante, o consumo de cúrcuma pode ser feito como um tempero na sua alimentação diária.

Nesse caso, basta realizar a compra da cúrcuma em supermercado e colocar algumas pitadas no preparo de sua comida.

Em geral, as carnes se tornam mais saborosas com a colocação de uma pitada de cúrcuma no tempero. Portanto, é uma ótima opção para quem deseja uma alimentação saudável e gostosa.

Agradecimentos especiais ao time de especialistas da Farmácia da Manipulação BioHigh.