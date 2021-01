Benefícios do limão: Conheça as principais vantagens de consumi-lo!

Você conhece todos os benefícios do limão? Sabe como esta deliciosa fruta cítrica age em nosso organismo? Quer aprender as melhores formas de consumi-lo? Então não deixe de acompanhar o nosso guia de hoje!

Nele, vamos lhe ensinar tudo o que você precisa saber sobre o assunto, para assim incluir o limão nos mais diversos pratos do seu dia-a-dia. Acompanhe!

Quais são os benefícios do limão?

Os benefícios do limão vai além do paladar. Trata-se de uma fruta muito versátil, que pode ser utilizada nos mais diversos preparos. Serve tanto para condimento, quanto para uma bebida refrescante e saborosa, e promete bons resultados com o seu consumo. Veja abaixo quais são:

1- Melhora a saúde intestinal

Como é capaz de melhorar a nossa digestão de uma maneira geral, o limão é capaz de auxiliar no trânsito intestinal, diminuindo as chances de constipação, por exemplo. Para isso, basta incluir a bebida na sua rotina de hidratação.

2- É rico em vitamina C

O limão conta com uma fonte riquíssima de vitamina C, sendo esta tão importante para a defesa do nosso organismo estar sempre em dia. Além disso, auxilia na absorção do ferro, justamente por conta da vitamina.

3- Diminui as chances de doenças cardiovasculares

O limão também auxilia na proteção do coração, tendo em vista que previne a formação de placas de gorduras no sangue. Assim, mantém a saúde das artérias em dia.

4- Faz bem para a saúde da pele e dos tecidos

Rico em antioxidantes, o limão também age diretamente contra os radicais livres, sendo capaz de retardar o envelhecimento precoce das células. Com isso, garante uma pele muito mais saudável e bonita por mais tempo.

5- É um ótimo anti-inflamatório

Se você estiver gripado ou sentindo alguns problemas para respirar, como acontece no caso de sinusite e bronquite, saiba que o limão é capaz de auxiliar nestes casos. Isso porque trata-se de uma fruta anti-inflamatória, que auxilia na proteção do organismo.

6- Auxilia no emagrecimento

Um dos benefícios do limão mais citado é o seu efeito na dieta de quem quer perder peso. Como é rico em flavonoides, diminui a absorção de gordura, o que auxilia no mantimento do peso ideal. Além disso, o fato de impedir a oxidação das células também age no emagrecimento saudável.

Como usufruir dos benefícios do limão?

Como mencionamos no começo deste artigo, o limão é super versátil e você pode usufruir dos benefícios de diversas maneiras. Entretanto, listamos algumas ideias para lhe inspirar. Veja:

Em forma de suco: 1 limão inteiro para cada 250 ml de água é o suficiente para preparar um suco saboroso.

Água saborizada: Pingue algumas gotinhas ou deixe algumas rodelas de limão dentro do seu copo de água para se deliciar com o sabor cítrico.

Condimentos: Tempere carnes e preparos salgados com o limão para dar um toque especial.

Bolos: Faça bolos com raspas de limão para ter um gosto ainda mais intenso e saboroso.

Sobremesas de maneira geral: Praticamente qualquer sobremesa pode receber uma boa dose de limão. Basta você usar a sua criatividade!

O limão traz muitos benefícios, é saboroso e fácil de consumir. Inclua-o e sua dieta!

Avalie o Texto.

Fonte: Notícias Concursos