Benfica cancela coletiva de Jorge Jesus por problemas respiratórios

Depois de um surto onde mais de 15 pessoas de dentro do Benfica foram diagnosticadas com covid-19, Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, teve sua coletiva de imprensa cancelada nesta quarta-feira depois de ir ao hospital alegando problemas respiratórios.

O clube se manifestou e disse que as causas estão sendo estudadas e pede para que a privacidade do treinador seja mantida, uma vez que ele tem que cuidar da própria saúde. É importante lembrar que o clube teve um surto relacionado ao novo coronavírus recentemente e Jorge Jesus não estava entre os infectados.

O Benfica ainda confirmou que a situação não é grave e que, se tudo correr bem, ele deve estar na beira do gramado na partida contra o Belenenses SAD, na próxima quinta-feira, em partida válida pela Taça de Portugal.