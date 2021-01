Benfica confirma que disputará semifinal da Taça da Liga com o Braga mesmo com surto de COVID-19 no elenco

Vivendo um surto de COVID-19, que afetou 17 pessoas, dentre elas jogadores, membros da comissão técnica e do departamento de futebol, o Benfica chegou a realizar um pedido para a Liga Portuguesa no intuito de adiar os próximos quatro compromissos do clube.

No entanto, uma reviravolta aconteceu nesta terça-feira (19), às vésperas da partida dos comandados por Jorge Jesus, negativado, mas que espera resultado de contraprova, contra o Braga, pela semifinal da Taça da Liga.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em nota oficial, o Benfica afirmou que irá disputar a partida. No comunicado, o clube da capital portuguesa afirmou que a Direção Geral de Saúde (DGS) e a Liga Portuguesa não fizeram nenhuma recomendação para que as Águias não fossem a campo.

Veja abaixo o comunicado do Benfica:

O Sport Lisboa e Benfica informa que vai marcar presença na Final Four da Taça da Liga, com a ambição de vencer a prova, à imagem do que acontece em todas as competições que disputa.

Após ter exposto publicamente, de forma cautelar e transparente, o aumento de casos de covid na sua estrutura profissional, não recebeu por parte das autoridades competentes – DGS e Liga de Clubes – qualquer recomendação contrária às regras até agora vigentes nas competições nacionais. Ou seja, proceder ao isolamento dos jogadores que testaram positivo e incluir no lote de atletas à disposição da sua equipa técnica todos aqueles que testaram negativo, 48 horas antes da partida.

Nesse sentido, em mais um testemunho de inabalável espírito de grupo e tenacidade do seu plantel, o Benfica reafirma a intenção de marcar presença amanhã na meia-final da Taça da Liga, com o desígnio de vencer um troféu que já conquistou por 7 vezes.

Jorge Jesus durante compromisso do Benfica na Europa League 2020/21 Getty Images

O Benfica ressalta que ao longo da época realizou mais de 7 mil testes SARS-CoV-2 a todos os elementos da sua estrutura profissional – em média, 82 por cada colaborador – num universo que se situa claramente acima das orientações da DGS e do que se encontra estipulado pela Liga de Clubes, sendo provavelmente a equipa que mais testou em Portugal.

Por fim, importa vincar que o comportamento do seu staff se tem pautado, desde sempre e sem exceções, pelo escrupuloso cumprimento das normas e das recomendações emanadas pelas autoridades competentes no que às equipas profissionais concerne em atual contexto pandêmico.



1 Relacionado

De acordo com comunicado do clube, são eles: o lateral-direito Gilberto (ex-Fluminense), o zagueiro Vertonghen, o lateral-esquerdo Grimaldo e os atacantes Diogo Gonçalves e Waldschmidt. Os outros 12 contaminados fazem parte da comissão técnica e do estafe benfiquistas.

Everton Cebolinha, que não deu positivo para a doença, está em isolamento preventivo, já que sua esposa testou positivo para o coronavírus.

Braga e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h45. Quem avança, enfrenta o vencedor da partida entre Sporting e Porto.