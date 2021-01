Benfica de Jorge Jesus empata por 1 a 1 com o Santa Clara e perde vice-liderança para o Porto

O Benfica só empatou por 1 a 1 com o Santa Clara, nesta segunda-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Português, e caiu para a 3ª posição, perdendo a vice-liderança para o rival Porto – o Sporting lidera de forma isolada.

Vale ressaltar que a partida começou originalmente no último domingo, mas foi interrompida logo aos 6 do 1º tempo por causa das fortes chuvas.

O gramado do Estádio de São Miguel, porém, ainda não estava 100%, e os jogadores tiveram muitas dificuldades para tocarem a bola nesta segunda.

Em campo, o time comandado por Jorge Jesus dominou a etapa inicial da partida e abriu o placar em uma linda jogada coletiva.

Aos 33 minutos, o alemão Waldschmidt fez belíssima tabela com Rafa Silva e cruzou à meia altura para Darwin Núñez completar de chapa para as redes.

No início do 2º tempo, o jogo ficou paralisado por um bom tempo depois de um assustador choque de cabeças envolvendo os brasileiros Gilberto e Jean Patrick.

Depois do atendimento médico, ambos tiveram que ser substituídos e deixaram a partida.

No restante do tempo, o Santa Clara mudou totalmente a postura em relação ao 1º tempo e foi melhor em campo, chegando ao empate de forma merecida.

Aos 15, depois de cobrança de escanteio, o brasileiro Cryzam, ex-Athletico-PR, acertou uma rara assistência de voleio na cabeça de Fábio Cardoso, que mandou para as redes.

Até o apito final, o Benfica tentou se impor na força para ganhar, enquanto os donos da casa criaram perigo claro nos contra-ataques.

No entanto, o placar não se mexeu mais, e o empate por 1 a 1 persistiu até o apito final, mesmo com 8 minutos de acréscimo.

Com o resultado, os Encarnados foram a 28 pontos e caíram para a 3ª posição do Português, sendo superados pelo Porto (tambem 28 pontos) nos critérios de desempate. O Sporting lidera com 32.

O Santa Clara, por sua vez, está em 8º lugar, com 14 pontos.

Everton ‘Cebolinha’ durante jogo entre Benfica e Santa Clara, pelo Português EFE

Santa Clara 1 x 1 Benfica

GOLS: Santa Clara: Fábio Cardoso Benfica: Darwin Núñez

SANTA CLARA: Marco Pereira; Sagna, João Afonso, Fábio Cardoso e Villanueva; Anderson Carvalho, Nenê (Costinha) e Lincoln (Rashid); Diogo Salomão (João Lucas), Jean Patrick (Carlos) e Cryzan (Moghanlou) Técnico: Daniel Ramos

BENFICA: Vlachodimos; Gilberto (Diogo Gonçalves), Vertonghen, Ferro e Grimaldo; Weigl, Taarabt (Chiquinho) e Rafa Silva; Everton “Cebolinha” (Ferreyra), Waldschmidt (Pizzi) e Darwin Núñez Técnico: Jorge Jesus

8º gol de Darwin Núñez em 20 jogos pelo Benfica na temporada

2º gol de Fábio Cardoso em 11 jogos pelo Santa Clara na temporada

1ª assistência de Cryzan em 6 jogos pelo Santa Clara na temporada

A partida teve 8 minutos de acréscimo no 2º tempo

O Benfica terminou a partida com 70% de posse de bola

O Santa Clara finalizou mais na partida: 12 contra 7

Fim da série de 4 vitórias seguidas do Benfica no Português

Classificação

– Santa Clara: 8º lugar, com 14 pontos

– Benfica: 3º lugar, com 28 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Português.

Sexta-feira, 08/01, 16h*, Benfica x Tondela

Sábado, 09/01, 17h30*, Boavista x Santa Clara

*horário de Brasília