Benfica de Jorge Jesus tem surto com 17 novos casos de COVID-19 e faz pedido para parar por 14 dias

O Benfica identificou 17 casos de COVID-19 entre os jogadores, comissão técnica e membros do departamento de futebol e solicitou nesta terça-feira (19) para a Liga Portuguesa o adiamento dos próximos quatro compromissos.

De acordo com o jornal “A Bola”, a direção requer assim 14 dias de isolamento para o estafe do Benfica ter tempo adequado para a recuperação dos contaminados. Seria uma forma de minimizar o prejuízo por causa da doença.

Os exames foram feitos no último sábado, mas os resultados ficaram prontos apenas nesta terça. Sem divulgar os nomes, a direção ordenou imediatamente que todos fiquem isolados por pelo menos 14 dias.

Se for atendido, o Benfica teria a partida desta quarta (20) contra o Braga pela semifinal da Taça da Liga, em Leiria, adiado, assim como os duelos contra Nacional, dia 24, Belenenses, dia 28, e Sporting, dia 31.

O primeiro e o último são pelo Campeonato Português. O segundo seria pelas oitavas da Taça de Portugal.

O técnico Jorge Jesus havia comandando um treino na última segunda-feira normalmente, mas teve de cancelar a atividade de hoje. A direção não informa se ele também contraiu a doença.

O clube encarnado esteve em campo na última sexta-feira, quando empatou com o Porto por 1 a 1. Como resultado, está na terceira colocação do Português, com 32 pontos em 14 rodadas.