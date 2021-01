Benfica e Porto vencem, mas Sporting mantém distância na liderança do Português

A briga pela liderança do Campeonato Português continua. Nesta sexta-feira, Benfica e Porto até venceram Tondela e Famalicão, respectivamente, pela 13ª rodada da competição, mas o Sporting derrotou o Nacional por 2 a 0 e manteve a vantagem no topo da tabela.

Mesmo fora de casa, a equipe de Lisboa não teve dificuldades e triunfou graças aos gols de Nuno Santos, ainda no primeiro tempo, e Jovane Cabral, nos acréscimos da segunda etapa. Com o resultado, o time comandado por Emanuel Ferro chegou aos 35 pontos.

ESFORÇO E RAÇA! 👏 Nem o mau tempo pára os Leões! 💪 Vitória por 0-2 frente ao CD Nacional, na 13.ª jornada da #LigaNOS! ⚽ Nuno Santos e Jovane Cabral 📊 https://t.co/qBhuJzGN4E#CDNSCP #DiaDeSporting #OndeVaiUmVãoTodos pic.twitter.com/5oyznmv2mE — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 8, 2021

Já o Benfica recebeu o Tondela, no Estádio da Luz, e contou com os tentos de Seferovic e Waldschmidt para vencer por 2 a 0. Com 31 pontos, a equipe de Jorge Jesus é a terceira colocada no Campeonato Português, mesma pontuação do vice-líder Porto, que leva vantagem nos critérios de desempate.

Os Dragões, inclusive, golearam o Famalicão por 4 a 1, fora de casa, no último jogo da competição desta sexta-feira. Mehdi Taremi abriu o placar para os visitantes, mas Jonatha Robert empatou rapidamente. Sérgio Oliveira voltou a colocar o Porto em vantagem, e Mehdi Taremi, mais uma vez, e João Mário sacramentaram a vitória.

Na 14ª rodada do Campeonato Português, Porto e Benfica fazem um confronto direto pela vice-liderança no Estádio do Dragão. O clássico será realizado na próxima sexta-feira, mesma data em que o Sporting recebe o Rio Ave no José Alvalade.