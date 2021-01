Benfica faz sondagem para contratar xodó de Jorge Jesus que disputou a Libertadores, diz site

Em sua segunda temporada com a camisa do Boca Juniors, Eduardo Salvio pode deixar o clube na próxima janela. E o destino seria o Benfica.

De acordo com o site argentino ‘El Eco’, o jogador teria recebido uma sondagem da equipe de Jorge Jesus. Vale lembrar que ele defendeu o time português por oito temporadas.

Segundo o veículo, Salvio também estaria da mira de um clube da Arábia Saudita. Para a equipe de Lisboa, o trunfo é Jorge Jesus.

Mister e Salvio têm uma relação muito boa. Recentemente, o atleta deu uma entrevista rasgando elogios ao ex-treinador. Segundo ele, Jorge Jesus é o melhor com quem trabalhou.

“Jorge Jesus, sem dúvida (é o melhor técnico que tive). É um dos melhores treinadores do mundo atualmente e já desde o momento em que estava no Benfica. É um treinador que sabe muitíssimo, que vive o futebol com muita paixão, é um daqueles que te dizem o que vai acontecer nos jogos e isso acaba mesmo por acontecer. Depois mostra os vídeos desses jogos e diz: ‘Não aconteceu isso, isto e aquilo?’ É um fenómeno, que me ajudou muito no meu crescimento como jogador”, disse o meia-atacante.

Salvio tem contrato com o Boca Juniors até junho de 2022. Em 41 jogos pelo time xeneize, ele marcou 14 gols.

Neste ano, foi campeão da Copa Diego Maradona e semifinalista da Conmebol Libertadores. A equipe argentina acabou caindo para o Santos, que faz a final contra o Palmeiras.