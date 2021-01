Benfica fica perto de atacante brasileiro e meio-campo pedido por Jorge Jesus

Com a proximidade da abertura da janela de transferências em Portugal, o Benfica já se movimenta em busca de reforços para o elenco. Dois deles, inclusive, pode vir direto do mercado europeu. De acordo com informações publicadas pelo jornal A Bola nesta sexta-feira (08), o clube definiu William Carvalho e Rodrigo Pinho como alvos.

Ex-jogador de Jorge Jesus nos tempos de Sporting, o volante defende atualmente o Real Bétis, na Espanha, e tem contrato até 2023. Diante disso, os Encarnados podem fazer um investimento financeiro para contratar o jogador, desejo antigo do técnico.

De acordo com o jornal, o clube português definirá o investimento que será feito para ter o meio-campista agora que definiu William como nome da vez.

A situação de Rodrigo Pinho, por outro lado, é mais simples. Aos 29 anos, o atacante está na reta final de seu vínculo com o Marítimo (até 30 de junho), e já pode assinar um pré-contrato com o Benfica. Segundo a publicação, o jogador tem acordo para se transferir para a Luz na próxima temporada.

O brasileiro, nascido em Henstedt-Ulzburg, na Alemanha, fez parte de sua carreira no futebol carioca. Revelado pelo Bangu, o jogador também passou por Cabofriense e Madureira.

Foi pelo Tricolor Suburbano que o atacante teve seu maior destaque e que o levou ao futebol europeu. Em 2015, Rodrigo marcou 10 gols em 17 jogos pelo Madureira. Do Brasil, rumou a Portugal e assinou pelo Braga. No entanto, foi emprestado para o Nacional e há quatro temporadas defende o Marítimo.

Além de William Carvalho e Rodrigo Pinho, o Benfica tem outro reforço certo. Sonho antigo de Jorge Jesus, Lucas Veríssimo acertou nesta semana com os Encarnados, e seguirá para Portugal após a participação do Santos na Conmebol Libertadores. A negociação renderá 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) aos cofres do time da Vila Belmiro.