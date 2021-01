Benfica não toma conhecimento do Belenenses e se classifica para semifinal da Taça de Portugal

O Benfica, mesmo sem Jorge Jesus no banco de reservas, está na semifinal da Taça de Portugal. Na tarde desta quinta-feira (28), os Encarnados receberam o Belenenses no Estádio da Luz e venceram por 3 a 0, pelas quartas de final do torneio.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O time da capital portuguesa vinha de uma sequência ruim em mata-matas nesta temporada, com eliminações nas fases preliminatórias da Uefa Champions League, na Supertaça de Portugal e na Taça da Liga.

Esta última, inclusive, ocorreu na última semana, em derrota sofrida para o Braga, por 2 a 1, que deixou os Encarnados fora da grande decisão do torneio nacional.

O final, desta vez, foi diferente. Logo no primeiro tempo, os gols de Darwin Nuñez e Rafa Silva deixaram o clube na frente e construíram o resultado que deixou o time de Jorge Jesus na grande semifinal. No segundo tempo, Franco Cervi ampliou.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Nesta fase, o primeiro classificado foi o Estoril, que eliminou o Maritimo. Na próxima sexta (29), os duelos de Braga x Santa Clara e Gil Vicente x Porto definirão os outros dois classificados.

Antes da semifinal, porém, o Benfica tem confronto direto no Campeonato Português na próxima segunda (1°), fora de casa, contra o Sporting, líder do torneio com seis pontos para os grandes rivais.