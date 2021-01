Benfica tem surto de covid entre jogadores e funcionários

O Benfica anunciou, nesta terça-feira, que, durante os testes de rotina realizados no elenco, foram detectados 17 novos casos de infecção por covid-19.

Entre os diagnosticados com a doença estão jogadores, staff e comissão técnica. Os Águias enviaram os resultados para o órgão nacional competente (DGS) para saber se podem atuar nos próximos 14 dias.

O clube recebeu a seguinte resposta: “A Autoridade de Saúde territorialmente competente, avaliadas as circunstâncias e o risco, decide sobre os jogadores que ficam isolamento, por motivo de doença, e sobre os jogadores que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contatos de risco. A decisão quanto ao restante plantel é da responsabilidade dos clubes desportivos”.

Com isso, quem define a obrigatoriedade do clube de disputar jogos nas próximas duas semanas serão as ligas. O Benfica tem como compromisso, durante esse período, jogos válidos pela Liga Portuguesa, Copa da Liga e Taça de Portugal.

Os eventos do clube, incluindo a coletiva de imprensa de Jorge Jesus, foram cancelados.