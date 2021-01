Benítez de volta? Alexandre Pássaro diz que Vasco ainda não desistiu do meia argentino e dá prazo para resolver situação

Nesta segunda-feira (4), o Vasco apresentou oficialmente Alexandre Pássaro como novo diretor executivo do futebol profissional, e um possível retorno do meia Martín Benítez, que deixou São Januário recentemente após o fim do seu empréstimo junto ao Independiente-ARG, foi questionado. E, segundo o dirigente, a possibilidade ainda existe.

Segundo o ex-membro da diretoria do São Paulo, as conversas com o Independiente pela prorrogação do empréstimo do meia até o fim de fevereiro, data do término do Brasileirão, serão retomadas. A intenção, inclusive, é que uma definição sobre o assunto ocorra em até, no máximo, 10 dias.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“É um jogador que agrada ao Vasco, a mim e a nova comissão técnica. As referências são as melhores. Sei da situação, sei do empréstimo e da opção de compra. Então, ele saiu do Vasco. Se existir qualquer possibilidade, seja primária de prorrogar o empréstimo para ele terminar a temporada aqui e para a gente se preparar para fevereiro, seria importante. O único lugar que ele pode jogar no Brasil ou na Argentina é no Vasco”, começou por dizer.

“As inscrições estão encerradas no Brasileiro. Ele pode ser usado pelo Vasco se o nome voltar ao BID em 15 dias. Sabemos que pelo Martin, sim. Vamos ver com o Independiente. Nosso interesse é quase que imediato, afinal, temos um jogo atrás do outro, então, se isso for ocorrer, tem de ocorrer nos próximos sete ou 10 dias, no máximo”, finalizou.

Benítez, de 26 anos, encerrou o seu empréstimo com o Vasco, oficialmente, no último dia 31 de dezembro. Entretanto, como o Cruz-Maltino só volta a campo nesta quinta-feira (7), contra o Atlético-GO, pelo Brasileiro, ele se despediu do clube carioca já no dia 25 do mesmo mês.