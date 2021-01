Benja alimenta treta com Neto e promete ‘cobertura de Copa do Mundo’ na final da Libertadores

Apresentador do ‘Arena SBT’, Benjamin Back se viu novamente tendo que falar de Neto, apresentador da Band, na edição desta segunda-feira do programa. Questionado pelo ex-jogador Emerson Sheik, o jornalista não fugiu do tema ‘pessoa que não gosta’ no quadro do programa, ‘Na Parede’.

– Uma pessoa que me decepcionou, era meu ídolo, era meu amigo e não tenho interesse em gostar e trocar ideia que é o Neto. Só me ferrou, só me sacaneou, não estou nem ai para ele – afirmou.

Sobre a final da Libertadores, Benja destacou que o SBT se prepara para fazer uma final com ‘cobertura de Copa do Mundo’. Para isso, Teo José será, inclusive, o primeiro narrador da TV aberta a voltar a fazer um jogo diretamente do estádio no Brasil, desde o início da pandemia.

Palmeiras x Santos acontece neste sábado, às 17h, no Maracanã. O jogo será transmitido com exclusividade na TV aberta pelo SBT, que adquiriu o direito de transmissão do torneio em 2020.