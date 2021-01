Benjamin Back diz que Campeonato Brasileiro ‘acabou’ para o São Paulo: ‘Se bobear, nem entre os quatro’

O empate do São Paulo em 1 a 1 no último sábado contra o Coritiba, no Morumbi, não foi nada bom para as pretensões são-paulinas no Campeonato Brasileiro e, para o apresentador Benjamin Back, afastou o clube de chances de título. Benja afirmou que a competição “acabou” para o time de Diniz e alertou a possibilidade do Tricolor Paulista não ficar entre os quatro primeiros.

– “Você falou outro dia lá que o São Paulo era campeão Brasileiro, que nada tiraria o título do São Paulo”, tá bom, errei, ué. Quem fala de futebol pode errar. Te falar, acabou o campeonato para o São Paulo, acabou, já era, empatou com o Coritiba no Morumbi, futebol feio, fraco, pobre – disse Benja em vídeo postado em seu perfil no Instagram.

O apresentador ainda criticou duramente a emboscada feita por torcedores do clube no último sábado.

– Agora nada justifica emboscada em ônibus do time, pedrada, porrada, ficar jogando bomba. Não é assim que resolve as coisas não. O torcedor tem todo direito de ficar p…, xingar, boicotar, mas não pode fazer isso que fizeram, não. Agora, se bobear, o São Paulo não chega nem entre os quatro – concluiu.

O São Paulo não vence há cinco partidas no Brasileirão e perdeu a vantagem de sete pontos que tinha na liderança. O time de Fernando Diniz é segundo colocado, com 58 pontos, um a menos que o líder Internacional, que ainda joga na rodada.