Benjamin Back provoca TV Globo chamando torcedores para o ‘Arena Fone’

O apresentador do “Arena SBT”, Benjamin Back provocou a TV Globo em preparação para a final da Libertadores ao postar um vídeo atendendo o “Arena Fone”. O apresentador brincou com o “Big Fone”, do “Big Brother Brasil”, que a Rede Globo anunciou que irá tocar durante a decisão entre Palmeiras e Santos com transmissão ao vivo. A final da Libertadores será transmitida no SBT, na TV aberta.

– Amanhã 16:30h vai tocar o “Arena Fone” no “Arena SBT”. Alguém sabe quem vai ligar – publicou Benja em seu Instagram. Esta já é a segunda vez que o SBT brinca com o “Big Fone” durante a final da Libertadores, antes publicando em sua conta do Twitter.

Veja abaixo o vídeo e a publicação original de Benjamin Back:

A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos acontece nesse sábado, 30 de janeiro, às 17h, no Maracanã. A partida terá transmissão do SBT, na TV aberta, e da FOX Sports, no circuito fechado.