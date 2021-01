Bernardo Silva faz belo gol, Manchester City vence o Aston Villa e vira líder da Premier League

O Manchester City venceu o Aston Villa por 2 a 0, nesta quarta-feira (20), se tornou o líder da Premier League e completou a marca de 16 jogos sem perder na temporada. Os gols da partida, atrasada da primeira rodada, foram marcados por Bernardo Silva, em grande finalização de fora da área, e Gundogan, de pênalti.

Em campo, o City quase abriu o placar logo aos 3 minutos. De Bruyne cobrou escanteio, Rodri mandou de cabeça para a pequena área e Bernardo Silva não conseguiu aproveitar. O camisa 20 encheu o pé, mas Martínez fez grande defesa, também com a pé, para evitar o gol.

O City tentou o gol a todo momento e quase marcou com De Bruyne. Após jogada trabalhada pela esquerda, o belga recebeu no meio e finalizou de canhota. Para a sorte do Aston Villa, um desvio impediu a bola de acertar o alvo.

No último lance do primeiro tempo, um contra-ataque do Manchester City quase tirou o placar do zero. De Bruyne deixou Foden na boa. O atacante ajeitou para a canhota, bateu com força, mas acabou travado pela zaga adversária.

Aos 8 minutos da segunda etapa, Cancelo quase abriu o placar. Após jogada trabalhada pela direita, ele deu um belo corte no defensor e bateu de canhota, de chapa. A bola explodiu no travessão e saiu pela linha de fundo.

Outra boa chegada do City aconteceu em seguida. Gundogan serviu na esquerda Foden, que cruzou para o meio da área. A defesa rebateu mal, mas Gundogan escorregou e acabou perdendo uma chance clara mandando para fora

A chegada do Aston Villa veio logo depois. Douglas Luiz arriscou de fora da área, mas Ederson segurou firme no meio do gol.

E a pressão do Aston Villa aumentou. Depois de uma rebatida da zada do City, Douglas Luiz arriscou da entrada da área, com muita força e obrigou Ederson a fazer grande defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, um gol incrível perdido por Gundogan. Após cobrança de escanteio, o próprio meio-campista obrigou o goleiro Martínez a fazer grande defesa. No rebote, Dias e Gundogan se enrolaram e não conseguiram empurrar a bola para as redes.

O Manchester City chegou ao gol já na parte final. Após erro de saída do Aston Villa, Rodri recuperou e serviu Bernardo Silva. O camisa 20 ajeitou para a canhota e acertou um lindo chute sem chance para Martínez. Foi o 20º gol dele em edições de Premier League se tornando o quinto português a alcançar o número. Cristiano Ronaldo (84), Luís Boa Morte (29), Nani (26) e Diogo Jota (21) são os outros.

Logo depois, Gabriel Jesus tentou de cabeça, mas a bola bateu na mão do defensor. O árbitro marcou pênalti, que acabou convertido por Gundogan.

Com o resultado, o time de Guardiola assumiu a ponta da tabela da Premier League. A equipe chegou a 38 pontos e se igualou ao Leicester, mas está na frente pelo critério de desempate e ainda tem um jogo a menos.

Manchester City 2 x 0 Aston Villa

GOLS: Bernardo Silva e Gundogan (Manchester City)

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker (Zinchenko), Stones, Rúben Días e Cancelo; Gundogan, Rodri e De Bruyne (G. Jesus); Sterling (Mahrez), Bernardo Silva e Foden. Técnico: Pep Guardiola

ASTON VILLA: Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; Douglas Luiz, McGinn, Traoré (El-Ghazi), Barkley (Jacob Ramsey) e Grealish; Watikins. Técnico: Dean Smith

A equipe de Pep Guardiola conseguiu a nona vitória seguida na temporada

A invencibilidade é ainda maior se contarmos os empates

A equipe está há 16 jogos sem derrota, com 13 vitórias e três empates

O Manchester City não perde desde o dia 21 de novembro

Na ocasião, o revés foi para o Tottenham, derrota por 2 a 0, pela 9ª rodada da Premier League

Bernardo Silva fez o terceiro gol na temporada

Ele se tornou o 5º jogador português com 20 gols na Premier League

Cristiano Ronaldo (84), Luís Boa Morte (29), Nani (26) e Diogo Jota (21) são os outros

O Aston Villa não vence há quatro jogos

A equipe vem de três derrotas e um empate no período

O último triunfo foi contra o Crystal Palace, no dia 26 de dezembro, vitória por 3 a 0

Classificação

Manchester City: 1º colocado, com 38 pontos

Aston Villa: 11º colocado, com 26 pontos

.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Sábado, 23/01, às 14h30*, Cheltenham Town x Manchester City – FA CUP

Sábado, 23/01, às 17h, Aston Villa x Newcastle – Premier League

*horário de Brasília