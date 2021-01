Beta aberto de League of Legends: Wild Rift chega em março ao Brasil

Em meio à diversas novidades divulgadas para celebrar a nova temporada de League of Legends, a Riot Games anunciou nesta sexta-feira (08) a previsão para a chegada do beta aberto de LoL: Wild Rift, que começa em março nas Américas do Norte e do Sul, mas ainda sem data definida.

Outra grande revelação dos desenvolvedores é que Wild Rift não ficará confinado apenas ao mapa tradicional Summoner’s Rift. O jogo também será expandido para o Howling Abyss ainda em 2021 com o famigerado ARAM. Confira a publicação:

O WILD RIFT SERÁ LANÇADO NAS AMÉRICAS EM MARÇO! Assista ao vídeo abaixo para conferir todas as novidades e mudanças que o nosso League of Legends mobile irá trazer em 2021: https://t.co/qmaRHrts9w pic.twitter.com/Olmh9KEYAk — League of Legends: Wild Rift Brasil (@WildRiftBR) January 8, 2021

Existem atualmente cerca de 50 campeões no beta aberto Wild Rift e a Riot anunciou que pretende lançar dois novos heróis por mês este ano. Katarina, Rammus e Dr. Mundo são alguns dos nomes que vão integrar o elenco de personagens em breve.

Além dos novos campeões, também foram divulgados um novo evento do festival de Ano Novo Lunar em fevereiro e a primeira temporada ranqueada oficial, que começará em breve em algumas regiões em que o game está disponível.

(Fonte: Riot Games / Reprodução)

Vale lembrar que o Beta aberto de League of Legends: Wild Rift começou em outubro de 2020 em países como Indonésia, Japão, Malásia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul e Tailândia. Em seguida, no mês de dezembro, foi a vez de outros países da Europa receberem a fase de testes.

League of Legends: Wild Rift está disponível atualmente para dispositivos Android e iOS.