Betis e Sevilla ficam no empate em clássico do Campeonato Espanhol

O clássico entre Real Betis e Sevilla, disputado neste sábado, terminou sem vencedor. Em jogo da 17ª rodada do Campeonato Espanhol, os rivais empataram em 1 a 1.

A partida foi pouco movimentada na primeira etapa, com ambas as equipes tendo dificuldades para encontrar espaços e finalizar as jogadas.

No segundo tempo, o cenário mudou. Logo aos três minutos, o Sevilla abriu o placar com Suso aproveitando uma boa assistência de Nasri. A reação do Betis ocorreu aos oito minutos, em uma cobrança de pênalti de Canales. Antes do término da partida, os donos da casa tiveram a chance de virar com uma nova penalidade máxima, mas Fekir desperdiçou.

Com o resultado, o Sevilla segue na quinta colocação com 27 pontos. Já o Real Betis sobe para o nono lugar, somando 20 pontos.