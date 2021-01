Beto realiza sonho de Tancinha e leva banho de água fria em Haja Coração · .

Beto (João Baldasserini) descobrirá que seu esforço para conquistar Tancinha (Mariana Ximenes) terá sido em vão em Haja Coração. Depois de se livrar de Apolo (Malvino Salvador), o publicitário realizará o sonho da feirante ao levá-la para uma viagem romântica no Rio de Janeiro. Ela, porém, dará um tremendo fora no playboy ao admitir que ainda ama o caminhoneiro na novela das sete.

O funcionário da Peripécia jogou baixo a fim de impedir que o rival levasse a filha de Francesca (Marisa Orth) até o altar no folhetim de Daniel Ortiz. A jovem pagou mico vestida de noiva no meio de uma feira livre e, de quebra, desceu do salto ao assistir ao namorado nos braços de outra em um vídeo no celular de Carmela (Chandelly Braz).

O bonitão se aproveitará da dor de cotovelo da irmã de Shirlei (Sabrina Petraglia) para dar o bote nas cenas que serão exibidas a partir da próxima segunda (11). Ele levará a protagonista de Mariana Ximenes para conhecer a capital fluminense, certo de que conseguirá tirar uma casquinha da vendedora de frutas.

Tancinha, entretanto, não gostará das ousadias do antagonista de João Baldasserini durante um passeio de helicóptero. “A gente estava indo tão bem, mas precisava das mão na mão, os olho de peixe para cima de mim?”, questionará a comerciante.

“Desculpa, é que essa minha mão aqui não me obedece às vezes. Você é tão linda e está aqui na minha frente com essa vista incrível. Eu prometi que não ia avançar o sinal e estou acelerando. Eu não sou perfeito. Quando estou do seu lado, eu meio que perco a razão. Começo a suar, fico tremendo. Me perdoa”, justificará o amigo de Henrique (Nando Rodrigues).

“Eu não tenho que te perdoar. Eu não queria que essa viagem te desse esperança. O Apolo foi uma baita decepção, ele desgraçou a minha vida, mas eu ainda me amo ele“, disparará a morena.

Mariana Ximenes e João Baldasserini

Coração partido

Cheio de lábia, Beto contornará a situação com um pouco de charme. “Você vai superar. É só uma questão de tempo. A gente se divertiu tanto aqui. Quanto tempo você achou que ia demorar para sorrir de novo? Eu já vi uns sete sorrisos, umas três risadas e até uma gargalhada. É viver um dia de cada vez. Eu estou aqui do seu lado para ajudar a superar o baixo-astral”, afirmará.

Ele ainda proporá que os dois embarquem em uma viagem pela Europa para que Tancinha possa esquecer até mesmo o nome de Apolo. “Você é um anjo. Está sempre pensando em mim, me salvando das enrascada, me levando nos lugar bacana“, agradecerá a feirante.

“Eu faria tudo de novo”, devolverá o conquistador, prestes a roubar um beijo da moça. “Mas não adianta. Não adianta que nem os lugar chique e a viagem para Europa iam me fazer esquecer o amor da minha vida. Você sabe onde eu queria estar agora? Na casinha humilde que eu ia morar junto com o Apolo”, responderá ela, aos prantos.

Depois do banho de água fria, Beto chegará a pedir a conta para ir embora dali o mais rápido possível. “Me perdoa. Não é que eu não esteja me divertindo. Não fica magoado comigo”, implorará a irmã de Giovanni (Jayme Matarazzo).

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), novela escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e deve voltar ao ar em março deste ano.

