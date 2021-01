Beto recebe troco em dobro por trapaça nojenta; descubra como · .

Beto (João Baldasserini) vai receber o troco pela trapaça nojenta que armou contra Apolo (Malvino Salvador) em Haja Coração. O publicitário será ameaçado por Carmela (Chandelly Braz) e ainda levará um puxão de orelha de Tamara (Cleo) na novela das sete da Globo.

No folhetim de Daniel Ortiz, o funcionário da Peripécia dopou o caminhoneiro para armar um flagra de traição e, assim, abrir caminho para o coração de Tancinha (Mariana Ximenes). O vídeo do rapaz na cama ao lado de outra mulher foi o suficiente para partir o coração da protagonista em pedacinhos e acabar com o romance da feirante com o vizinho.

Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima quarta (13), Carmela vai aparecer falando com o filho de Penélope (Carolina Ferraz) ao telefone. “Olha, tá de parabéns, viu? A Tancinha voltou outra do Rio de Janeiro”, afirmará a malvada. A essa altura da trama, o publicitário terá levado a amada para realizar o sonho de conhecer a Cidade Maravilhosa.

“O que eu quero saber… O Apolo já deve ter ido falar com ela, né? Vocês são vizinhos”, comentará o personagem de João Baldasserini. “Falou, mas se deu mal. Levou um tapão na cara que até agora deve estar sentindo a dor, coitado. Zero chance de eles voltarem, pode cair matando”, assegurará a irmã de Shirlei (Sabrina Petraglia).

No entanto, a periguete fará um alerta ao comparsa: “Agora, se não cumprir com a sua parte do trato, eu abro o bico e jogo no ventilador que foi você que armou essa presepada toda”. “Você não repete isso nem em pensamento. Você vai gravar esse comercial o mais rápido possível. Eu juro”, rebaterá o rapaz.

Medalha de outro

Após desligar o telefone, o amigo de Henrique (Nando Rodrigues) será abordado por Tamara. “Que cara é essa? Tomou perdido da gata que você tanto corre atrás?”, questionará a piloto.

“Pelo contrário, ela tá entrando na minha agora. Sabe quando você quer ganhar muito, mas muito, uma partida? E acaba…”, desabafará Beto. “Trapaceando”, entenderá a jovem.

“Então você tá ferrado. A vida é assim. Que nem no esporte, você pode até ganhar trapaceando, sei lá, usando doping… Você vai ficar com a medalha um tempo no pescoço, mas alguém vai vir tirá-la de você, e ela vai pra quem ganhou por mérito. É assim”, discursará a personagem de Cleo. “Não posso perder a Tancinha por doping”, lamentará o rapaz.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar a partir de março deste ano.

