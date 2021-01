Bibi apanha na cadeia e cai no choro sem reagir; saiba quem · .

Bibi (Juliana Paes) apanhará em A Força do Querer. A ex-manicure será presa por causa de seu envolvimento com o tráfico de drogas, e Aurora (Elizangela) a visitará na cadeia. Decepcionada, a dona de casa vai bater sem dó na filha na novela das nove. Sem ter como revidar, a morena ficará quieta enquanto recebe o castigo da mãe.

A chocante cena entre mãe e filha acontecerá na próxima terça-feira (2) no folhetim de Gloria Perez. A mulher de Rubinho (Emilio Dantas) terá entrado na mira da polícia ao publicar fotos ostentando o dinheiro do tráfico de drogas em suas redes sociais. Ela acabará detida na porta da casa da mãe.

Trancada em uma cela na delegacia, Bibi receberá a visita de Aurora. Inconsolável, a avó de Dedé (João Bravo) não dará tempo para ela se explicar e lhe dará um dolorido corretivo. “Sua sem-vergonha, todo mundo avisou. Tanto talento, tanta inteligência…”, gritará a senhora, já batendo na filha.

“Eu vou sair daqui…O delegado não pode me prender”, retrucará a rival de Carine (Carla Diaz), enquanto se defende dos tapas. Nervosa, a dona de casa soltará que, em liberdade, a herdeira voltará a viver no Morro do Beco como comparsa de Sabiá (Jonathan Azevedo).

“Para, mãe! Foi por amor”, suplicará a rival de Jeiza (Paolla Oliveira), implorando para que Aurora dê fim na surra. A veterana não comprará o discurso da morena. “Se você continua do lado dele, é porque você tem um lado parecido. É muito fácil jogar a culpa no amor”, disparará, com razão.

Bibi abraça Aurora (Elizangela) na cadeia

Arrependimento

“Eu me enrolei de um jeito que eu não consegui mais sair”, admitirá Bibi. Pela primeira vez desde que entrou para o mundo do crime, a ex-estudante de Direito entenderá que foi longe demais na devoção ao marido bandido.

A amiga de Cândida (Gisele Fróes) continuará a escorraçar a personagem de Juliana Paes: “Não é por amor que você não consegue sair fora. É por orgulho! Você sempre quis ser alguém e jogou fora todas as chances que teve. Resolveu ser alguém dentro do morro”.

Cansada, a avó de Dedé assumirá que está exausta com a situação e cairá no choro. A aposentada vai confessar que gostaria que a antiga Bibi ressurgisse: “Eu quero minha filha de volta. A minha bebê de volta”.

Ao ver o estado deplorável da mãe, a amiga de Ritinha (Isis Valverde) prometerá que vai mudar. “Mãe, eu já liguei para o advogado. Eu vou voltar para vocês. Perdão, mãe!”, finalizará a personagem, dando um abraço emocionante em Aurora.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.