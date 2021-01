Bibi ataca de corna incendiária e faz morro virar filme de terror · .

Bibi (Juliana Paes) surtará ao desconfiar que é corna e atacará de incendiária mais uma vez em A Força do Querer. Após ver uma conversa entre Rubinho (Emilio Dantas) e Carine (Carla Diaz) no computador, a protagonista sairá de casa possessa e transformará o morro em um filme de terror. Ela quase colocará fogo na moto de Batoré (Daniel Zettel) e pegará a rival pelos cabelos na novela das nove da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 13, a filha de Aurora (Elizângela) pegará o laptop do marido e encontrará uma troca de mensagens carinhosas dele com a loira. Ela, então, ligará imediatamente para o traficante. “‘Oi, meu amor’ o cacete. Quem é Carine? Seu cachorro”, berrará a ex-manicure.

“Deixa eu falar. Isso aí é rolo do Batoré. Ele entrou no meu computador pra mulher dele não ver”, mentirá o comparsa de Sabiá (Jonathan Azevedo). “Você não vai me fazer de otária, não”, disparará a mãe de Dedé (João Bravo).

O malandro mandará o jovem ir falar com a ciumenta e sustentar a história que ele inventou. O ruivo chegará na casa de Bibi já com receio da reação dela. “Essa piranha é fita minha, eu que tava desenrolando”, afirmará ele. “Você é bucha de Rubinho agora? Se ela é piranha, tu vai comigo lá no salão onde ela trabalha e vai falar isso na cara dela”, exigirá a amiga de Ritinha (Isis Valverde).

Batoré se negará a atender ao pedido da mulher do patrão. “Vamo vê se tu não vai”, rebaterá a personagem de Juliana Paes, que pegará uma caixa de fósforos e sairá do barraco. Na sequência, ela aparecerá jogando gasolina no veículo do rapaz. “Minha moto, não! Qual foi? Tá maluca, mulher? Vai tacar fogo na moto? Segura tua peteca aí”, gritará ele. O criminoso subirá no veículo e conseguirá sair do local antes de o fogo atingi-lo.

Carla Diaz é Carine na novela das nove

Acerto de contas

Ainda revoltada com a situação, Bibi decidirá ir até o salão descobrir quem é Carine. “Tá fazendo o que na página do meu marido você?”, questionará ela, chutando alguns objetos e quebrando tudo no estabelecimento.

A jovem se assustará com a atitude da barraqueira. “Nem conheço ele. Sou noiva, tá?”, rebaterá a loira. “É noiva? Mas tá ciscando no marido alheio”, acusará a ciumenta, que agarrará a rival pelos cabelos na frente dos clientes do salão.

“Vai caçar fuzil bem longe da minha casa”, avisará a ex-namorada de Caio (Rodrigo Lombardi). Batoré chegará ao local e reafirmará que era ele quem estava conversando com a cabeleireira. “Tô de olho em você”, ameaçará a “baronesa do pó”.

A filha de Aurora, então, voltará para casa e encontrará o marido. “Você pirou?” Tacou fogo na moto do Batoré?”, acusará ele. “Eu devia ter colocado no salão. Faltou gasolina pra mim”, retrucará a ex-estudante de Direito.

“Eu já falei que eu não aturo chifre. Eu já abri mão de muita coisa na minha vida pra você me sujeitar a ficar com par de chifre aqui nessa comunidade”, se revoltará ela. O traficante dirá que nem olha pra outras mulheres e acalmará a mulher com um beijo.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.